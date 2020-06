Akciové trhy surfují na vysoké vlně optimismu (Komentář)

Světové akciové trhy dnes silně posilují. Tsunami optimismu vznikla na základě několika skutečností. Za prvé je to podpora trhů v Americe, kdy Fed podpoří trh nákupem korporátních dluhopisů v objemu 750 mld. USD a pumpuje tak do trhu další likviditu. Za druhé pak lepší makro data, a to jak v Německu (lepší index aktivity ZEW), tak i v USA, kdy maloobchodní tržby za květen jsou podstatně lepší než se čekalo. Výsledkem je, že evropské akciové trhy posilují krátce před koncem dnešního obchodování až o 4 %. Podobná reakce je vidět v za mořem. Hlavní americké indexy otevřely silnější o 2,5 – 3,0 %.

V Praze na parketu burzy je situace podobná, hlavní index PX posiluje na konci obchodování o 2,5 %. Prim hrají finanční tituly. Vůbec nejlepší je dnes Erste Group, která vyskočila o 4,1 %, následovaná Komerční bankou , která roste o 3,5 % a pojišťovnou VIG (3,8 %). Avast se obchoduje výše o 2,6 %, zhruba 1,3 % přidává ČEZ O2 CR. Jediným titulem, který dnes, bez korporátních zpráv oslabuje, je mediální skupina CME (-1,6 %). Oslabuje navzdory tomu, že na americkém trhu se její akcie obchodují o téměř 2 % výše.