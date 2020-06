IEA: Letošní propad ropné poptávky bude historický, stejně tak oživení v příštím roce. Dlouhodobějším problémem bude slabá poptávka aerolinek

Analytici IEA prezentovali své poslední odhady pro vývoj ropné poptávky ve světě. Pro letošní rok počítají v průměru s poklesem poptávky o 8,1 miliónu barelů denně na výsledných 91,7 mbd, což je o cca 0,5 mbd lepší výsledek oproti květnovým odhadům. roce 2021 by pak měla poptávka růst o 5,7 mbd. V obou případech jsou změny historicky nejvýraznější.Poptávka po ropě ve 2Q tohoto roku by měla propadnout meziročně o plných 17,8 mbd, což je o něco lepší výsledek oproti prvotním dřívějším odhadům. Druhá polovina roku by měla být výrazněji stabilnější oproti první polovině roku.IAE očekává, že jedním z důležitých faktorů slabší poptávky po ropě roce 2021 bude slabá poptávka leteckých dopravců. Ta by měla být v příštím roce stále ještě o 2,4 mbd nižší oproti úrovním z roku 2019.