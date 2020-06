Štěstí přálo nezkušeným

"Profesionální investoři v průběhu pandemie nejčastěji nakupovali společnosti VISA, Adobe, Mastercard, Alphabet a PayPal. Oproti tomu amatérští investoři projevili největší zájem o společnosti Ford Motor, General Electric, American Airlines, Delta Airlines a Walt Disney," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Akciové trhy zažily v průběhu pandemie drsný pád a následný prudký vzestup. Pro mnohé investory byly oba výkyvy natolik rychlé, že na ně nestihli zareagovat. S odstupem času se ukazuje, že pro lidi s delším investičním horizontem byla strategie „zůstat v klidu a nereagovat“ relativně rozumná. Určitě byla lepší než strategie „prodat vše na konci propadů“, kdy někteří investoři vyprodali svá portfolia, když se ceny akcií blížily svým minimům.



Navzdory zkušenostem z minulých krizí jsme při pandemii zažili burzovní pohyb ve tvaru V. Dříve bylo zvykem, že ceny akcií několikrát testovaly svá minima. Tentokrát jsme se však z minim prudce odrazili vzhůru a k minimům jsme se již znovu nevrátili. Dokonce jsme zažili nejrychlejší vzestup cen akcií během 50 dnů za celou historii burzovního obchodování ve Spojených státech. K tomu napomohly nebývale rychlé a silné stimuly ze strany centrálních institucí.





Mnozí investoři podlehli efektu fear of missing out (FOMO). Obávali se, že propásnou růst na akciových trzích, proto raději začali nakupovat téměř vše. Dokonce jsme byli svědky absurdní situace, kdy si lidé kupovali akcie za peníze, které obdrželi na sociálních dávkách. Prudký růst na trzích později přesvědčil i systematické a hodnotové investory, aby začali nakupovat. Burzovní svět se tím zcela odpoutal od reálné ekonomiky, kde stále zažíváme jednu z největších krizí v období po druhé světové válce.



Profesionálové a amatéři měli odlišné preference. Zatímco profesionální investoři nakupovali společnosti, které působí na perspektivních trzích, amatérští investoři měli zájem hlavně o akcie s největšími cenovými propady. Z dostupných dat vyplývá, že profesionálové nejčastěji nakupovali společnosti VISA, Adobe, Mastercard, Alphabet a PayPal. Oproti tomu amatéři projevili největší zájem o společnosti Ford Motor, General Electric, American Airlines, Delta Airlines a Walt Disney (viz Tabulka 1).





Obě strategie se zatím ukazují jako úspěšné. Dokonce můžeme říct, že štěstí přálo nezkušeným. V růstovém období zatím více vynášely akcie z amatérských portfolií. To se však časem může změnit. Nízká cena akcií některých společností je dána jejich špatným stavem. Například sázka na aerolinky může být výnosná, když dostanou státní podporu. Rovněž se však může stát noční můrou, když dojde ke krachu leteckých společností.