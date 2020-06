Opravdu pohonné hmoty v ČR přes léto pravidelně zdražují? Ne, je to mýtus

V médiích se často objevuje informace, že pohonné hmoty v ČR jsou přes léto pravidelně dražší. Nejeden řidič si pak pomyslí cosi v tom smyslu, že čerpadláři se nestoudně „pakují“ na jeho jízdě za zaslouženým odpočinkem na chalupu či dovolenou. Intuitivně by to dávalo smysl: v létě přece vrcholí motoristická sezóna, takže čerpací stanice nemají o zákazníky nouzi, a mohou si tak dovolit navýšit marži.

Čísla však něco takového neukazují. Mnohem podstatnější pro cenotvorbu pohonných hmot je totiž vývoj na světovém trhu s ropou či kurs koruny. Tyto veličiny se vyvíjí do značné míry bez ohledu na to, zda je v Česku zrovna hlavní motoristická sezón a sezóna dovolených.

Z výpočtu na základě denních údajů o ceně pohonných hmot, které zpracovává společnost CCS, plyne, že v letech 2010 až 2019 byla například průměrná cena litru benzínu Natural 95 v pěti letech vyšší před prázdninami než pak o prázdninách. Ve dvou předprázdninových měsících, tj. v květnu a červnu, byl benzín v průměru dražší než pak v červenci a srpnu v letech 2010, 2011, 2012, 2017 a 2019 (viz graf níže). V těchto letech tedy benzín před léto zlevnil.

V pěti zbývajících letech, tj. 2013, 2014, 2015, 2016 a 2018 tomu ale bylo naopak a benzín Natural 95 vyšel opravdu průměrně dráž o prázdninových měsících než v květnu a červnu.

Žádná pravidelnost tedy neexistuje.

Možná, že za udržováním mýtu i tak stojí dovolené. Řidiči v létě často přesedlávají ze služebních vozů do svých vlastních. Pohonné hmoty tedy neplatí za firemní peníze, ale ze svého. Více než v jiných částech roku proto sledují cenu, jsou na ni citlivější a subjektivně jim zřejmě proto připadá vyšší.

Každopádně letos tuzemské řidiče čeká velmi levné léto. Rozhodně nelze vyloučit, že i přes léto budou ceny jak benzínu, tak nafty v pásmu od 26 do 27 korun za litr. V souhrnu by tak paliva byla levnější dokonce i než v letní sezóně krizového roku 2009, kdy kvůli tehdejšímu ochabnutí globální poptávky, se cena nafty pohybovala převážně rovněž v pásmu od 26 až 27 korun za litr, ovšem cena benzínu kolísala převážně v rozmezí od 28 do 29 korun. V souhrnu tak letošní léto bude pro motoristy pravděpodobně nejlevnější za posledních skoro dvacet let.

Benzín je tradičně levnější v Polsku, ovšem v dalších okolních zemích vyjde v průměru dráž, a to včetně Slovenska, Rakouska či Maďarska. To samé lze v současnosti říci o naftě. Benzín je momentálně levnější než v ČR ze zemí EU pouze v Litvě, v Bulharsku, v Rumunsku a ve zmíněném Polsku. Nafta je navíc kromě zmiňovaných zemí levnější v Lucembursku, v Andoře a na Kypru.

