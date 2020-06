„Bůh může dát za dva Dny v tichu mnoho věcí do pohybu,“ říká Marek Chvátal

„Vím, že kdybych nejel na lednové Dny v tichu, nebyl bych tak dobře připraven řešit komplikované situace, a to nejen pracovní, které v průběhu roku přišly,“ říká Marek Chvátal, projektový manažer sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel a jedním dechem dodává, že za celé dva dny prožité v tichu Pán Bůh dá v životě člověka věci do pohybu.

První Dny v tichu, které sdružení KOMPAS pořádalo, proběhly u bratří trapistů v Novém Dvoře a rytmus dne se odvíjel od komunitních modliteb. I díky pozitivní zpětné vazbě od účastníků se uskutečnily znova a to v Neratově v Orlických horách. Dny v tichu nejsou klasickým duchovním cvičením, jsou spíše časem ztišení, v němž mohou křesťanští podnikatelé získat cenný odstup od shonu všedních dní.

A jakou podobu má toto dvoudenní zastavení? „Na místo konání se sjedeme večer předem. Další den začneme modlitbou a pak si prostě dovolíme být celý den beze slov a hluku. No a tak je to oba dny. Pomyslnou kostru dne tvoří společné modlitby a každý, kdo projeví zájem, může mluvit s přítomným knězem nebo využít možnosti ke svátosti smíření. Obvykle je taky v kapli či kostele vystavena Nejsvětější svátost oltářní a kdo chce, může kdykoliv adorovat,“ popisuje Dny v tichu Marek Chvátal z KOMPASu.

Zkušenost ticha není pro každého snadná a stává se, že je člověk vystaven nepříjemným pocitům pramenícím ze skutečností, které jsou v každodenním životě potlačeny. I pro tyto případy je na místě připravena důvěryhodná osoba, za níž může každý účastník kdykoliv přijít. Společně pak hledají cestu, jak nastalou situaci řešit.

Letní Dny v tichu proběhnou od 27. do 30. července na Vranově u Brna. Správu nad tímto poutním místem má řeholní komunita bratří paulánů a jeho tradice sahá až do 13. století. Klášter, který je vyhledávaným duchovním centrem, se nachází v krásné přírodě Moravského Švýcarska, pouhých 12 km od Brna. Přihlašovat se můžete až do 20. července. Ti co se přihlásí do konce května, mohou využít zvýhodněnou cenu ubytování. Na celé akci je také plně postaráno o stravování všech zúčastněných.

„Lednových Dnů v tichu se účastnilo šest podnikatelů. Dva z nich zažili zkušenost ticha vůbec poprvé a byli nadšení! Prý si takový duchovní luxus ještě nikdy nedopřáli a čas plně věnovaný Pánu Bohu se pro ně stal konkrétním ujištěním o Jeho blízkosti, péči a vedení,“ zakončuje Chvátal.