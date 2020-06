Cestování z Tchaj-wanu do České republiky - předpokládaná letecká spojení v červenci 2020

15.06.2020 / 08:41 | Aktualizováno: 15.06.2020 / 09:20

Na základě neformálně získaných informací od leteckých společností zveřejňujeme obecná doporučení pro cestování z Tchaj-wanu do České republiky pro měsíc červenec. Upozorňujeme, že k podání závazných informací o provozovaných letech jsou kompetentní pouze aerolinky a doporučujeme je kontaktovat pro ověření aktuálního stavu.

Situace se oproti předchozímu čtvrtletí výrazně nemění - stále platí obecné doporučení, že nejspolehlivější jsou ty letecké linky, které již jsou či dokonce stály byly v provozu. Těmi stále zůstávají pouze:

lety společnosti China Airlines do Frankfurtu každý pátek pozdě v noci, tj. 3., 10., 17., 24. a 31. 7. 2020 a do Amsterodarmu rovněž každý pátek brzy ráno (odlet po půlnoci), tj. tatáž data,



a dále lety společnosti Eva Air do Paříže každý pátek a sobotu.



Pro výše uvedené transfery doplňujeme, že v Paříži je vyžadován zvláštní certifikát, který je třeba si opatřit před odletem. Transfery přes Německo a Holandsko jsou při návratech do země původu v rámci EU bez dalších požadavků.

Letenky na ostatní avízovaná letecká spojení (přes Istanbul, Vídeň) doporučujeme zakoupit až po uvedení linky do provozu. Opakujeme, že prodej letenek na následně rušené lety není ničím nezvyklým. Je velmi obtížné získat v takových případech peníze zpět.

U letů společnosti Emirates do Dubaje se spuštěním linky 17. 6. doplňujeme, že v tuto chvíli není navazující let do Prahy a není jasné, kdy bude linka spuštěna.