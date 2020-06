Může koronavirus vyvolat potravinovou krizi?

Pozorováním finančních trhů, masivních odprodejů rizikových aktiv a výkonnosti amerických deseti a třicetiletých státních dluhopisů dojdeme k závěru, že nastupuje druhá vlna koronavirové krize. V několika amerických státech byl rovněž zaznamenán zvýšený výskyt případů Covid-19, jak můžeme vidět na grafu s největšími ohnisky pandemie za poslední týden. Pokles akcií držených domácnostmi hovoří o realitě, že pandemie je v současnosti nejmocnější hybnou silou globálního výhledu v každé zemi.

Brusel plánuje vyčerpat miliardy eur na předběžné nákupní dohody s farmaceutickými společnostmi o potenciálních vakcínách proti koronaviru, což je znakem zintenzivnění úsilí bohatých zemí o zabezpečení dodávek jakékoli budoucí léčby. Peníze z fondu EU známého jako nástroj na podporu v případě nouze by se zmobilizovali na financování úsilí výrobců o rychlé a rozsáhlé očkování. Finanční prostředky by byly zaměřeny především na léky, které se letos dostanou na klinické zkoušky s cílem hromadné výroby v roce 2021.

Z nového fondu nebudou čerpat společnosti, jejichž výrobní kapacita je pouze v USA, protože Washington naznačil, že si chce léky vyrobené v USA nechat pro sebe.

Netřeba dodávat, že současná situace není ideální pro trhy, hospodářství i obyvatelstvo jako celek, i když všeobecná očekávání se týkají méně intenzivního návratu Covid-19. Kromě počtu případů budou podrobně zkoumat i vyhlídky na opětovné zablokování, jejichž hospodářské důsledky by pravděpodobně znovu obnovili březnový scénář, akorát v menším rozsahu.

Počáteční ekonomický optimismus ustupuje a investoři opět čelí otázce, zda budou během druhé vlny zaručeny opětovné propady trhů na předchozí minima, což znamená buď příležitosti na nákup akcií za zajímavé ceny nebo FED přijde s navýšením podpory trhu a nic z toho se nebude konat. Vývoj cen akcií však zatím vypadá spíše na technickou korekci jako posun paradigmatu v makro vyprávění, ale negativní makro data by v příštích měsících mohly poskytnout jiný výhled.

Vyvstává také další hrozba, před níž varoval generální tajemník OSN, Antonio Guterres, oznámením, že svět je na pokraji nejhorší potravinové krize, která byla zaznamenána v období po druhé světové válce. Svět vstoupil do kritického období, kdy se odvíjí deprese, zuří virová pandemie, pro vlády a centrální banky vzroste socioekonomický chaos na nezvládnutelnou úroveň. Potravinový systém je bezprecedentní hrozbou, kterou v nedávné paměti nikdy neviděli, protože blokování omezovalo schopnost lidí sbírat, nakupovat a prodávat potraviny.

Krize v oblasti veřejného zdraví spojená s celosvětovou depresí vyvolala v současnosti dokonalou bouři extrémní chudoby a hladu, která by mohla vést k přetrvávajícímu období sociálních nepokojů. Virová pandemie by se mohla stát důvodem, proč se více než 50 milionů lidí dostane do stadia okamžité chudoby.

Uvedl, že země s velkým množstvím potravin by mohly být narušeny. V USA už došlo k výkazům některých závodů na zpracování masa a potravin z důvodu viru, což mělo za následek nedostatek určitých potravin a jejich rostoucí inflaci. Pokud se globální potravinová krize zhorší, bude mnoho lidí, které jejich vlády a centrální bankéři nezachrání tisknutím jídla, jako je tomu v případě tištění peněz.