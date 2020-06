V České republice žije 10,7 milionu obyvatel

"Epidemiologická opatření brání pohybu obyvatelstva. Lze proto očekávat, že se letos do České republiky přistěhuje méně lidí, než bývalo v předchozích letech zvykem," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Na konci prvního čtvrtletí letošního roku měla Česká republika 10 694 364 obyvatel. Ve stejném období před rokem to bylo o 38 479 lidí méně. Za období od ledna do března 2020 v naší zemi přibylo pouze 425 obyvatel. Přirozený přírůstek obyvatelstva, tedy rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými, byl záporný a dosahoval výše -3 783 lidí. Růstu počtu obyvatel naše země dosáhla díky přistěhovalým lidem, kterých bylo více než vystěhovalých.





V prvním čtvrtletí letošního roku se narodilo 26 245 dětí, což bylo o 685 méně než ve stejném období před rokem. Počet zemřelých v prvním čtvrtletí 2020 meziročně klesl o 170 na 30 028 lidí. Pozitivní zprávou je, že počet zemřelých dětí do jednoho roku klesl na 66, což naši zemi řadí mezi nejlepší v eliminaci úmrtnosti po porodech.



Negativní zprávou je, že klesá počet sňatků. Těch bylo v prvním čtvrtletí letošního roku uzavřeno 3 542, což bylo o 597 méně než ve stejném období před rokem. Klesl i počet rozvodů, kterých se uskutečnilo 5 188, tedy o 853 méně než ve stejném období loňského roku. Rozvody bylo zasaženo téměř pět tisíc nezletilých dětí. Nejvíce rozvodů se přitom uskutečnilo po 2 až 7 letech od uzavření manželství.