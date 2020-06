Ekonomický kalendář: Pozornost se zaměří na michiganský sentiment, Evropa už nepropadá

Shrnutí:

Investoři zůstávají obezřetní

Britské HDP propadlo v dubnu o 20,3 % MoM

Data spotřebitelské důvěry University of Michigan by měla ukázat zlepšení

Globální akciové trhy ztratily včera pevnou půdu pod nohama. Špatná nálada se sváděla na hrozbu druhé vlny koronaviru, vzhledem k poslednímu růstu však nebyl výprodej až tak velkým překvapením. Evropské trhy bojovaly na začátku evropské seance o pozitivní vývoj. Dokázaly se tak vzpamatovat z nočních minim po nejvyšším propadu Wall Street od března.

Velká Británie zveřejnila v 8:00 výsledky HDP za duben, které ukázaly masivní propad o 20,3 % MoM (oček. - 19,3 % MoM). Produkční data, která byla zveřejněna ve stejnou dobu, také dokázala nepříjemně překvapit. Produkce klesla o 24,3 % MoM (oček. - 15,8 %) a průmyslová produkce klesla o 20,3 % MoM (oček. -15 % MoM). GBP po zveřejnění statistik korigovala.

Ještě dopoledne nás čekají data průmyslové produkce z eurozóny. Dopad na euro by však měl být pouze omezený. Určitou volatilitu by na trhy mohly přinést výsledky spotřebitelského sentimentu University of Michigan v 16. hodin. Vrací se spotřebitelská poptávka do normálu?

Dnešní makro:

11:00 - eurozóna, průmyslová produkce za duben (final). Expected: -20% MoM

16:00 - USA, University of Michigan spotřebitelská důvěra za červen (flash).

Spotřebitelská důvěra. Expected: 75. Previous: 72

Současné podmínky. Expected: 85. Previous: 82.3

Spotřebitelská očekávání. Expected: 70. Previous: 65.9

19:00 - Počet aktivních ropných vrtů v USA. Previous: 206