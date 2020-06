Rozbřesk: Co dále čekat na ropném trhu?

Akciové trhy v průběhu včerejška prudce obrátily směr, a pod silný tlak se tak společně s nimi dostala většina rizikových aktiv. Výjimkou nebyla ani ropa Brent, která v posledních týdnech profitovala z poklesu globální averze k riziku a zakotvila u hranice 40 dolarů za barel. Primárním motorem vyšších cen ropy, které se od dubnových minim zdvojnásobily, je však zlepšující se fundamentální obrázek, jenž by měl limitovat prostor pro cenovou korekci směrem dolů.



Globální ropná poptávka, která v dubnu prožila historicky vůbec nejprudší propad, má v tuto chvíli to nejhorší zřejmě za sebou a napříč světem citelně ožívá. Nejsvižnější návrat k před-koronavirové úrovni hlásí Čína, která je v posledních letech hlavním tahounem růstu spotřeby ropy. Pozitivní data však přicházejí také ze Spojených států a Evropy, kde rychle postupuje rozvolňování karanténních opatření. Cesta k plné normalizaci globální spotřeby však nebude snadná - aktuální výpadek činí odhadem 10-15 mil. barelů denně, což je sice méně než dubnových 20-25 mil. barelů denně, ale stále se jedná o extrémní objem.



Povzbudivý je v posledních týdnech také vývoj na nabídkové straně trhu. Aliance OPEC+, vedená Saúdskou Arábií a Ruskem, v minulém týdnu prodloužila rekordní produkční škrty v rozsahu téměř 10 mil. barelů denně do konce července 2020. Podstatná je v tomto ohledu pochopitelně disciplinovanost jednotlivých členských zemí. Ta dle (předběžných) květnových dat prozatím vykazuje solidní úroveň, snad s výjimkou tradičních hříšníků Iráku a Nigérie.



Rizik spojených s dalším cenovým vývojem ropy je hned několik, přičemž tím nejskloňovanějším zůstává druhá vlna pandemie. Pokud by však v tomto případě zůstalo pouze u nenaplněného rizika, současná cena ropy na úrovni 35-40 USD/barel se jeví z pohledu tržních fundamentů opodstatněně. Zároveň pak platí, že s postupným vyrovnáváním tržní bilance by i ve zbytku tohoto roku měla cena ropy postupně růst, byť zřejmě již ne tak překotným způsobem jako v posledních týdnech.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Globální nárůst averze k riziku přiměl také korunu k lehkému oslabení, které se pohybuje v řádu deseti haléřů. Koruna tak ve vybírání zisků jen opatrně následovala regionálního lídra - polský zlotý. Při absenci domácích kurzotvorných zpráv bude hlavním hybatelem trhu jednoznačně situace na globálních akciových trzích. Pokud negativní korekce bude pokračovat i dnes, měnový pár se posune výše směrem k hladině EUR/CZK 27,0.



Zahraniční forex

Brutálně negativní korekce na akciovém Wall Streetu motivovaná strachem z příchodu druhé vlny pandemie v USA se projevila lehkým poklesem eurodolaru k hranici 1,13. Nehledě tedy na to, že špatné zprávy mají svůj původ v USA (Texas a další státy na jihu jsou novými ohnisky epidemie a uvažuje se zde o znovuzavedení karanténních opatřeních), tak dolaru to nevadí.



Naopak nárůst averze vůči riziku přivodil lehký výprodej středoevropských měn. Prozatím se nejedná o nic dramatického, ale měnový pár EUR/PLN se již například dostal dočasně nad hladinu 4,48.



Ropa

Na ropu Brent včera tvrdě dopadl nárůst globální averze k riziku v souvislosti s obavami z druhé vlny koronavirové pandemie a její cena propadla o téměř 8 % až k 38 USD/barel. Cenová korekce tak přichází ve chvíli, kdy se cena Brentu více než zdvojnásobila oproti dubnových minimům, přičemž z části byl tento růst poháněn právě všeobecným optimismem na trzích. Na druhou stranu, na rozdíl od mnoha akciových titulů má ropa za sebou citelně lepší fundamentální obrázek, který opodstatňuje vyšší cenu ropy na úrovni 35-40 USD/barel (viz úvodník).