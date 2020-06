Trhy pod tlakem FEDu a hrozby druhé vlny koronaviru

Tento týden zatím není na Wall Street tak veselo. Akciové trhy padají čtvrtý den v řadě a zároveň nejvíce za poslední měsíc. Na vině je včerejší zasedání americké centrální banky (FED), především pak její horší výhled pro další vývoj ekonomiky a obavy z druhé vlny pandemie koronaviru. Optimismus, na kterém se trhy vezly minulý týden, je rychle pryč. Do ekonomiky však stále proudí desítky miliard dolarů měsíčně. Jde o další krátkodobou korekci, nebo může být hůře?





Rychlé otočení o 180 stupňů

Akciím hrálo minulý týden do karet úplně všechno. Německo přišlo s dalšími fiskálními stimuly, ECB navýšila objem nákupu dluhopisů a v pátek vše zakončily data z amerického trhu práce. Najednou se opět začala skloňovat myšlenka oživení ekonomiky ve tvaru “V”, kterou už mnoho ekonomů zatrhlo. Americký prezident Donald Trump se po pátečních výsledcích těmto ekonomům v podstatě vysmál a upozornil, že se hodně přepočítali. Nakonec se však ukázalo, že byl opět daleko od pravdy a jen využil dobře vypadajících čísel pro své populistické řeči.





Čísla z trhu práce se nakonec ukázala jako poměrně zkreslená, jelikož 4,9 milionů občanů bylo specifikováno, že jsou zaměstnaní, ačkoliv byli nezaměstnaní. To však trhy víceméně přešly a dále hledí na druhou stranu propasti, kde už vše vypadá lépe. Včerejší zasedání FEDu je však utvrdilo o opaku a investoři se začínají zamýšlet. FED vyslal na první pohled pozitivní signál, a to že ponechá sazby poblíž 0 % do konce roku 2022. Znepokojivě však už zněly důvody, díky kterým k takovému závěru došel. V podstatě smetl ze stolu možnost oživení ekonomiky ve tvaru “V” a zdůraznil velmi složitou cestu k plné zaměstnanosti, kterou má americká ekonomika před sebou.





Růst zaměstnanosti bude trvat několik let

Guvernér FEDu Jerome Powell vypíchl fakt, že miliony Američanů jsou bez práce, bez příjmů a zdůraznil, že bude trvat několik let dostat zaměstnanost na úrovně, kde byla před pandemií koronaviru. V letošním roce banka očekává kontrakci HDP o 6,5 % a nezaměstnanost na 9,3 %. Inflace by dokonce neměla atakovat 2% inflační cíl další 2 roky. Zároveň banka vyloučila jakékoliv zvýšení úrokových sazeb do konce roku 2022.





Obavy z příliš rychlého uvolňování restrikcí

Korekci na akciových trzích a obavy z dlouhotrvajícího ekonomickém útlumu, za posledních několik dní podpořil nárůst nově nakažených koronavirem. Zatímco mnoho zemí ve světě sleduje pokles nových případů, v USA zaznamenalo největší jednodenní procentuální změnu od začátku pandemie. V postupném uvolňování karanténních opatření pokračuje Texas, který zaznamenal tři dny po sobě rekordní počet hospitalizací v případě nákazy koronavirem. Nárůst nově nakažených hlásí také Severní Karolína, Kalifornie nebo Arizona.





Jak dlouho však může taková korekce vydržet? Pravděpodobně se nebude jednat o začátek nějakého většího výprodeje, ačkoliv akcie jsou extrémně přeražené. FED totiž stále nakupuje státní dluhopisy o objemu 80 mld. dolarů měsíčně. Ať chceme nebo ne, tyto peníze nakonec skončí na akciovém trhu, což je důvod, proč akcie jen tak nespadnou. Ačkoliv to FED oficiálně nezmínil, určitě ho musí znepokojovat necenění aktiv, nicméně nelze očekávat, že by proti tomu měl nyní podniknout nějaké kroky. Výsledky na 2Q dopadnou špatně, s tím trhy počítají. Co bude reálně trhy zajímat, jsou výsledky za 3Q, kdy se ukáže, jak moc si dokáže ekonomika sama pomoct spotřebou a investicemi. Do té doby bychom se měli držet spíše na straně býků a vyhledávat vstupy na úrovních, kde trh velice rád reaguje. Může jít o kulatá čísla, nebo 100 a 200 denní klouzavý průměr.