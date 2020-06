Bluhm: COVID-19 a vakcinace proti tuberkulóze

O „aplikaci ekonomických nástrojů na medicínu“ hovoří na stránkách VoxEU Richard Bluhm a Maxim Pinkovskiy, a to v souvislosti s úvahami o tom, že takzvaná BCG vakcína pomáhá proti COVID-19. Ekonomové poukazují na to, že tato vakcína se používá primárně proti tuberkulóze a nyní se objevuje řada názorů, že je účinná i proti COVID-19. Bluhm a jeho kolega testovali tuto hypotézu na datech z Německa a přišli se zajímavými závěry.



Ekonomové poukazují nejdříve na to, že řada vědců si všimla možného vztahu mezi vakcinací BCG a počtem nakažených v různých zemích. Tuberkulóza byla totiž z vyspělého světa téměř vymýcena. Od očkování tak například již v roce 1985 upustilo Španělsko, které nyní ale trpí vysokým počtem nakažených COVID-19. Portugalsko nicméně vakcinaci provádí a počet zemřelých na koronavirus v přepočtu na milion obyvatel tu je více než čtyřikrát nižší než ve Španělsku.





Objevily se i studie, které na potenciál BCG vakcinace ukazují, ale také názory, které celou věc zpochybňují třeba s tím, že její účinek by v této oblasti byl maximálně krátkodobý, pokud vůbec nějaký. Světová zdravotnická organizace pak varuje, že žádné důkazy ochrany získané díky BCK vakcinaci neexistují.Ekonomové pracovali s daty z bývalého východního a západního Německa . Jejich politika v oblasti zmíněné vakcinace se totiž lišila, na východě byla povinná až do znovusjednocení, zatímco na západě skončila v roce 1975. Na východě země je také nyní pozorováno mnohem méně případů nákazy COVID-19 než na západě a uspokojivé vysvětlení zatím nebylo podáno. A předmětem spekulací je i celkově nízký počet zemřelých na koronavirus Ke spekulacím o vlivu očkování může vést třeba následující mapa, která ukazuje počet případů COVID-19 Německu spolu s vyznačenou bývalou hranicí Ekonomové poukazují na to, že pokud by za rozdíly v počtu nakažených mezi východem a západem stála vakcinace, nebyly by tyto rozdíly patrné u mladých lidí, kteří nebyli očkování na západě ani na východě. Naopak u starších lidí by byly rozdíly jasně patrné, protože ti na východě očkováni byli a ti na západě ne. Jenže rozdíly jsou jasně zřejmé u obou věkových skupin – u obou je počet nakažených COVID-19 vyšší na západě.Co tedy za rozdíly v šíření epidemie v Německu stojí? Ekonomové došli k závěru, že hlavní příčinou je to, že epidemie se začala šířit ze západu a pohyb lidí mezi západem a východem je stále omezený. Dodávají, že toto vysvětlení může být ještě doplněno dalšími, ale každopádně se zdá, že vakcína proti tuberkulóze tu roli nehraje. Což je důležitá informace i proto, že její zásoby jsou nyní nedostatečné a jsou potřeba tam, kde lidé touto nemocí trpí a umírají na ni.Zdroj: VoxEU