Co dnes večer očekávat od Fedu?

FOMC dnes zveřejní rozhodnutí o sazbách (20:00) a guvernér Powell vystoupí o 30 minut později na tiskové konferenci. Zde prezentujeme 3 hlavní body, na které by se měli obchodníci zaměřit.

Kontrola výnosové křivky

Fed již představil neomezený program QE a politiku nulových úrokových sazeb. Pozornost se tak soustředí na tvar výnosové křivky. O co se jedná? Zjednodušeně jde o cílování určitého (a nízkého) výnosu z dluhopisů. Není pravděpodobné, že by Fed dnes takové cílování zavedl, ale náznaky cesty tímto směrem by mohly mít negativní dopad na USD a naopak by mohly pomoci akciím a zlatu.

Projekce

Fed poslal březnové projekce do starého železa kvůli úderu pandemie a dnes se dočkáme nových projekcí vývoje ekonomiky. Trh očekává pesimistický vývoj nezaměstnanosti a inflace. Projekce v tomto duchu by ospravedlnily prodloužené období expanzivní měnové politiky.

Wall Street – růst akcií díky Fedu?

Fed bývá obviňován, že nová likvidita proudí na trhy, kde vytváří nerovnosti v bohatství Američanů. Nečeká se, že by se Fed do tohoto tématu příliš pouštěl. Tisková konference by však mohla přinést překvapení. Jakákoliv zmínka fráze "excessive risk taking" s ohledem na vývoj finančních trhů by pro ně měla negativní dopad.

Trh, který stojí za to sledovat – GOLD

Zlato zůstává v rostoucím trendu i přes euforii na finančních trzích, které pomáhá holubičí Fed. Náznak výraznější kontroly výnosové křivky, a tedy důraz na uvolněnou měnovou politiku, by měl pozitivní trend na zlatě potvrdit.