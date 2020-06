Velký diamantový nadbytek: Co dělat s drahokamy za miliardy?

V jedněch z největších světových diamantových trezorů, ukrývajícím se na prašném okraji hlavního města Botswany, se zásoby drahých kamenů hromadí již nějakou dobu. Majitel skladiště, firma De Beers, z nich neprodal téměř nic od propuknutí epidemie koronaviru na začátku února, podobně je na tom také ruský rival Alrosa PJSC. Nyní, když koronavirové restrikce, které globální průmysl na několik měsíců zmrazily, začínají mizet, představují obří neprodané zásoby diamantů dilema: jak zredukovat zásoby o hodnotě miliard dolarů a neohrozit přitom počínající ozdravení sektoru.

De Beers a Alrosa v mezičase učinily kroky k ochraně svého trhu. Těžařské společnosti sice odmítají snižovat ceny drahokamů, namísto toho nabízejí kupujícím bezprecedentní volnost od kupních smluv odstoupit. Zároveň také umírnily těžbu ve snaze lépe kontrolovat skladové množství diamantů. Přes veškerá opatření se však kameny se dále hromadí. Pět největších producentů drží nadbytečné zásoby o hodnotě 3,5 mld. USD, říká poradenská firma Gemdex. Toto číslo by ale mohlo do konce letošního roku vzrůst až na 4,5 mld. USD, což by představovalo třetinu roční produkce neopracovaných diamantů.

Poté, co byla nucena zrušit březnovou aukci diamantů, se firmě De Beers podařilo uskutečnit prodeje v květnu, výsledky akce proti zvyklostem ovšem nezveřejnila. Podle zdrojů agentury Bloomberg vynesla aukce přibližně 35 milionů USD, minulý rok přitom těžař udal kameny za 416 mil. USD.

Zatímco De Beers a Alrosa s cenami diamantů hýbat odmítají, menší těžaři své ceny snižují, cituje agentura Bloomberg své zdroje. Malí hráči, z nichž někteří bojovali o přežití i před vypuknutím epidemie koronaviru, nabízejí své produkty s velkými slevami dosahujícími až 25 %. Pro obry diamantového byznysu tak nyní může být problém vůbec velké kupce k přemluvit jednání.

Řízení nabídkové strany je pro diamantový průmyslu bolehlavem od doby konce monopolního postavení firmy De Beers. De Beers strávil velkou část první dekády nového tisíciletí snahou zredukovat své zásoby dosahující až 5 mld. USD, ty se ovšem během kolapsu poptávky po drahých kamenech během finanční krize opět nafoukly. Další nárůst pak zaznamenaly v roce 2013. Výprodej zásob pokaždé znamená nárůst počtu opracovaných diamantů, což vytváří ohromný tlak na firmy brousící diamanty, obchodníky s diamanty a šperkaře, kteří od nich nakupují. Tentokrát to může být ještě horší, zprostředkovatelé diamantového byznysu se trápili již před pandemií a maloobchod luxusního zboží je jednou z nepostiženějších částí ekonomiky.

Ruská Alrosa minulý pátek oznámila, že by její zásoby diamantů mohly ke konci roku vzrůst na 30 milionů karátů, což přibližně představuje celou roční produkci firmy. Firma řekla, že chce tyto zásoby srazit na úroveň 15 mil. karátů během příštích 3 let.

Určité signály ozdravení obchodu s diamantu lze již pozorovat. Čínští maloobchodníci opět otevřeli dveře svých obchodů a Indie povolila restart zpracovatelského průmyslu v klíčovém středisku leštění drahokamů ve městě Surat, i když prozatím jen na 50 % kapacity. Zpracovatelé ale v očekávání oživení trhu s drahými kameny nakupovali surové kameny v prvních dvou měsících tohoto roku ve velkém, po uzavřených zpracovatelských závodů během koronakrize jim tak vybudované zásoby nejspíše vydrží až do srpna. Nákupní apetit je nyní minimální.

„V této fázi je těžké spekulovat, jak bude vypadat křivka oživení,“ říká Anish Aggarwal, partner ve firmě Gemdex. „Co ale neočekáváme je okamžitý návrat spotřebitelské poptávky,“ dodává Aggarwal.