Tento týden nabídne dividendy od Coca-Cola, AIG, Altria, Gilead Sciences a spousty dalších

Druhý červnový týden bude na Wall Street velmi strohý z hlediska reportů hospodářských výsledků. Za zmínku stojí snad jen zítřejší report šperkařství Tiffany, či čtvrteční čísla od softwarové Adobe či výrobce sportovního oblečení Lululemon Athletica. Velmi živo však naopak bude z hlediska rozhodných dnů pro nárok na dividendy. V níže uvedeném kalendáři lze totiž nalézt téměř 500 společností. Mezi nimi navíc hned tři z prestižního hlavního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Již jen dnes půjde s aktuálním požitkem nakoupit akcie pojišťovny Travelers (TRV), která rozdělí 0,85 USD. Mezikvartálně tedy o 3 centy více. U titulu lze dividendový výnos indikativně stanovit na zhruba 3,3 %. Jen nevýrazně vyšší dividendový výnos lze shledat u akcií Coca-Cola (KO). Nápojový gigant o cent zvýšil dividendu na 0,41 USD již v minulém čtvrtletí. Hlavní akcionář Warren Buffett, resp. společnost Berkshire Hathaway, která dlouhodobě drží na 400 mil. akcií nápojové firmy, se tak následně dočká opět přítoku 164 mil. USD. Z indexu DJIA rovněž více než 3 % dividendový výnos lze tento týden určit u akcií Merck (MRK). Farmaceutický gigant rozdělí opět 0,61 USD. Shodně s nápojovým gigantem byl stanoven ex-date na 12. června, tj. tituly se s aktuálním nárokem budou obchodovat naposledy ve čtvrtek.

Stejný termín pro dividendu stanovil také pojišťovací gigant American International Group (AIG), který rozdělí opět 0,32 USD. Indikuje to již zajímavější dividendový výnos 5,3 %. Premiantem jsou však v tomto směru ze známých firem akcie Altria Group (MO). Dividendový výnos překračuje 9 %, když tabákový gigant vyplatí opět 0,84 USD.

V potravinářském sektoru lze rovnou zmínit akcie známého výrobce piva Anheuser Busch Inbev (BUD). Firma však v porovnání s předchozími roky akcionáře příliš nepotěší. Rozdělí pololetní dividendu jen 0,551 USD, tj. nejméně za poslední roky. Naposledy na podzim vyplácela 0,657 USD.

S Českou republikou je jak známo výrazně spojena Gilead Sciences (GILD), když firma dlouhodobě profituje také z dřívějších patentů profesora Holého týkající se především léčby HIV. Lék Remdesivir se pak navíc ukázala jako možná cesta při současné pandemii koronaviru. Rostoucí zisky firmy přinesly již v minulém čtvrtletí 5 centový růst dividendy. Firma tak nyní opět rozdělí 0,68 USD. Titul se s aktuálním nárokem bude obchodovat naposledy ve středu.

Stejně jsou na tom termínově také akcie řetězce Big Lots (BIG), který vyplácí 0,30 USD. Jen do zítra se pak s nárokem budou obchodovat konkurenční akcie Best Buy (BBY). Řetězec vyplácí výraznější požitek 0,55 USD, dividendový výnos je však v porovnání nižších 2,8 % vs. 3,3 % u Big Lots.

Z technologického sektoru nadprůměrný dividendový výnos 4,7 % lze nyní stanovit u akcií HP (HPQ), když společnost rozdělí opět 0,176 USD. Podobně dividendu 0,12 USD zachovává i odštěpená Hewlett Packard Enterprise (HPE), u jejichž akcií tím dividendový výnos však dokonce překračuje 5 % hranici. Oba tituly se s aktuálním nárokem budou naposledy obchodovat již jen dnes.

K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Poznámka: dividenda zaokrouhlena; dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 5.6.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com

Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.