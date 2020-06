Saúdská Arábie a Rusko se sjednotily, aby bojovaly proti Pinocchiovi

Dohoda o prodloužení rekordního snížení produkce OPEC+ probíhala hladce, dokud Saúdská Arábie a Rusko nezjistily, jak moc někteří jejich spojenci podváděli.

V soukromých rozhovorech 28. května se saúdskoarabský ministr energetiky princ Abdulaziz bin Salman a jeho ruský protějšek Alexander Novak dohodli na prodloužení škrtů v produkci ropy o další měsíc. Poté, co se tito dva přední hráči dohodli, navrhl princ Abdulaziz, aby se schůzka s dalšími ministry OPEC posunula na dřívější termín a Novak neměl námitky.

Kartel už se téměř dohodl, ale den poté začaly problémy. První průzkumy produkce OPEC sestavené zpravodajskými organizacemi a konzultanty ukázaly, že Angola, Irák, Kazachstán a Nigérie nesnížily své dodávky ani zdaleka tak, jak předtím slíbily. Nejhorším padouchem byl Bagdád.

Podvádění je stejně staré jako systém produkčních kvót OPEC, který sahá až do poloviny 80. let. Akademici jej nazývají problémem „černého pasažéra“. Někdo těží z úsilí všech ostatních, aniž by k tomu přispíval. V OPEC to ministři nazývají problémem „Pinocchio“.

Saúdská Arábie už dlouho naléhá na ostatní členy, aby sdíleli toto břemeno spravedlivěji. Rusko, které dlouhodobě zůstávalo pozadu, nyní začalo dohody přísně dodržovat a přidalo se tak na stranu Saúdů ke společnému nátlaku. Bylo to, jako kdyby se krátká cenová válka na začátku tohoto roku nikdy nestala.

"Celkově vzato je mise splněna," řekl Harry Tchilinguirian, vedoucí strategie komoditního trhu u BNP Paribas. "To by se však nestalo, kdyby se Saúdská Arábie a Rusko před schůzkou nespojily a nezpívaly podle stejných not."

Blafy a drama

Zpočátku se tito čtyři načapaní bránili. Následovalo týdenní drama, ve kterém stál Rijád a Moskva proti ostatním ropným státům, podle lidí zapojených do rozhovorů, kteří nechtějí být jmenováni. Všichni měli nějakou výmluvu - od technických problémů až po chyby měření.

Moskva a Rijád však zaujaly tvrdou linii. Ruská delegace objasnila, že prodloužení o jeden měsíc bylo „podmíněno“ lepším dodržováním dohody. Několik dní na to vysvětlil Novak svůj postoj při úvodním projevu OPEC+: „Je důležité si připomenout, že trh je stále křehký a vyžaduje rozhodná opatření. Proto je nyní stejně důležité jako vždy udržovat 100% shodu. “

Saúdská Arábie šla ještě o krok dále: Netrvala jen na tom, aby se dodržování předpisů zlepšilo na 100 %, ale požádala podvodníky, aby své minulé hříchy kompenzovali. Museli by tak snížit svou vlastní produkci ještě více, aby vyrovnali svou nadprodukci z května a června - což je obzvláště bolestivý trest, zrovna když ceny ropy rostou.

Brzy princ Abdulaziz, ostřílený ropný diplomat, získal pro svůj návrh další členy a představil ultimátum: Celá dohoda OPEC+ bude podmíněna tím, že tyto čtyři země přijmou jeho koncept kompenzace. Po diplomatických potyčkách nakonec Nigérie, Angola a Kazachstán podlehly tlaku. Irák však byl rozhodně proti. Ali Allawi, irácký ministr ropy zastupující Irák, uvedl v dopise, že Bagdád bude schopen plnit kvóty až na konci července a odmítl myšlenku kompenzace.

V rámci bezvýchodné situace sdělila Saúdská Arábie a Rusko, že schůzka 4. června nebude pokračovat, a hrozilo, že zruší také dlouho plánovanou schůzku 10. června. Pro mnohé to byl blaf: Rijád a Moskva si nemohly dovolit další cenovou válku, zejména když americký prezident Donald Trump zprostředkoval mírovou dohodu. Ale fungovalo to.

V rámci jednání 5. června Irák upustil od svých námitek. OPEC okamžitě svolal schůzku na následující den - sobotu. Ministři OPEC zasedli 6. června k virtuálnímu shromáždění a v konečném komuniké poprvé v historii začleňili koncept kompenzace.

Obchodníci s ropou se přesto ptají, zda se toto úsilí vyplatí. Irák a další tři Pinocchiové se sice připojili ke konceptu kompenzace, Saúdské Arábii a Rusku však chybí věrohodný mechanismus k jeho vymáhání. Pokud Bagdád bude chtít znovu podvádět, jedinou možností Rijádu a Moskvy bude cenová válka, která by ale byla trestem i pro obě mocnosti.

Ale pro Saúdskou Arábii je zásadní soudržnost OPEC+, skutečná i zjevná. Rijád je přesvědčen, že je klíčové přesvědčit trh s ropou, že kartel má vše pevně pod kontrolou. "Všichni jsme něco obětovali, abychom se dostali tam, kde jsme dnes," řekl princ Abdulaziz v sobotu ministrům. "Ale tyto oběti budou zmařeny, pokud nebudeme pokračovat v opravdovém duchu vzájemné důvěry a sdílené odpovědnosti. Společně jsme silnější. “

Futures na ropu brent dnes krátce před polednem rostou o 1,02 % na 42,73 USD za barel.

Zdroj: Bloomberg