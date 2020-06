08.06.2020 Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v Ústeckém kraji...

Naděje dožití v Ústeckém kraji patří dlouhodobě k nejhorším v ČR a v období let 2018-2019 byla naděje dožití při narození u mužů nejnižší a u žen druhá nejnižší mezi kraji. V případě 65letých byla naděje dožití nejhorší z celé ČR u obou pohlaví.

Naděje dožití (e x ), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které jsou ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoli věk. Nejčastěji se tento ukazatel využívá ve formě naděje dožití (střední délky života) při narození, tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví a na krajské úrovni jsou s ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů zpracovány za dvouleté kalendářní období. V roce 2018 při výpočtu dat za rok 2017 (resp. 2016-2017) přistoupil Český statistický úřad k úpravě metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek.

V Ústeckém kraji se naděje dožití rok od roku zvyšuje, i tak však zaostává za průměrem České republiky (u mužů i žen v období let 2018-2019 při narození shodně o 1,9 roku). V mezikrajovém srovnání zaujímá naděje dožití mužů při narození dlouhodobě poslední příčku. U žen tomu bylo stejně až do období let 2016-2017. V období let 2017-2018 se na posledním místě umístil Karlovarský kraj a Ústecký kraj se tak posunul na místo předposlední. Tento trend pokračoval i v období let 2018-2019 s rozdílem pouhých 0,02 desetin roku.

Pokud by se úmrtnost v jednotlivých věkových skupinách v budoucnosti neměnila a zůstala stejná jako v období let 2018-2019, pak by se právě narozený chlapec v našem kraji v roce 2019 měl dožít 74,38 let, což je o 4,42 roky více než tomu bylo v období let 2001-2002. Očekávaný věk stejně narozené dívky v kraji by proti období let 2001-2002 mohl být vyšší o 3,55 roku, tedy 80,18 let. Z regionálního pohledu by nejdéle měli žít muži i ženy v hlavním městě Praze (78,37 resp. 83,05 let). Naděje dožití v Ústeckém kraji patří k nejhorším v rámci republiky.



Naděje žen je poměrně významně vyšší než naděje dožití mužů, tato skutečnost je dána biologickými odlišnostmi v úmrtnostních poměrech mezi muži a ženami. Rozdíl mezi nadějí dožití žen a mužů při narození byl v období let 2018-2019 v rámci celé ČR 5,77 roku. V mezikrajovém porovnání byl tento rozdíl nejmenší v hlavním městě Praze (4,67 roku), největší ve Zlínském kraji (6,78 roku). V Ústeckém kraji byl tento rozdíl 5,80 roku, což je šestá nejvyšší hodnota. Z dlouhodobého pohledu rozdíl mezi pohlavími v Ústeckém kraji spíše klesá a od období let 2001-2002 poklesl z 6,7 let na 5,8 let. Meziročně nedošlo ke změně tohoto rozdílu.

Naděje dožití rostla nejen u mužů a žen při narození, ale rovněž v ostatních věkových skupinách. Například naděje dožití pětašedesátiletých mužů v Ústeckém kraji vzrostla v období let 2018-2019 proti letům 2001-2002 o 2,55 roku na současných 15,19 let a u pětašedesátiletých žen o 2,51 roku na 18,57 roku. Mezi kraji dosáhl tento ukazatel nejlepších hodnot v hlavním městě Praze u mužů (17,38 roku), u žen ve Zlínském kraji (20,54 roků). Hodnoty v Ústeckém kraji byly v obou případech nejnižší.

Nejvyšší rozdíl v naději dožití mužů a žen ve věku 65 let byl zaznamenán ve Zlínském kraji (4,35 let), nejnižší byl vykázán v Karlovarském kraji (3,05 roku). V Ústeckém kraji je tento rozdíl pátý nejnižší (3,37 roku).



