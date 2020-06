Rozbřesk: OPEC+ prodlužuje produkční škrty a další adept na překvapení roku...

Cenu za nejhorší odhad roku by bezesporu mohla vyhrát sázka analytiků na další růst americké nezaměstnanosti. Zatímco ekonomové očekávali na základě týdenních čísel z úřadů práce ztrátu více než sedmi milionů pracovních míst, ve skutečnosti americký trh práce zaznamenal historicky nejvyšší čistý přírůstek pracovních míst, a to více než 2,5 milionu pracovníků. Ve finále tak nedošlo ani k dalšímu nárůstu míry nezaměstnanosti na 19%, ale naopak k jejímu poklesu na 13,3%. Za velkou část překvapení mohly tři sektory, které byly v průběhu pandemie nejvíce zasaženy - pohostinství, hoteliérství, maloobchod a zdravotní péče.

Co se stalo? Týdenní čísla z úřadu práce (přírůstky nových nezaměstnaných) neodhalila, že řada firem v nejvíce postižených oblastech se začíná připravovat na “rozmrazování ekonomiky” a začíná rychle nabírat pracovníky zpět.

Bude tudíž hodně zajímavé, jak s poklesem nezaměstnanosti v tomto týdnu naloží americký Fed. Mohl by přece jen trochu omezit neřízený živelný způsob QE, který v posledních týdnech zalil trhy masivní likviditou a přispěl také k rychlým ziskům akciových trhů.

Uvidíme, jak se s šokem z pandemie COVID-19 poperou pracovní trhy v Evropě, kde v řadě případů kurzerbeit zaměstnavatelům pomohl pracovníky udržet a k výraznému nárůstu nezaměstnaných tak ani nedošlo. Menší flexibilita řady evropských pracovních trhů je však tradičně výhodou při poklesu a propouštění, ale “závažím” při oživení. Z tohto důvodu bude dobré sledovat zejména nejvíce postižené regiony jako například Itálii. Zde míra nezaměstnanosti sice v posledním měsíci překvapivě spadla, ale to hlavně kvůli výraznému poklesu ekonomicky aktivních Italů. Jednoduše řečeno, řada Italů ztratila v posledních měsících práci, avšak současně “hodila ručník do ringu” - o hledání se ani nepokouší. To moc pozitivní zpráva není. Česko je na tom naštěstí podle posledních čísel týkající se nezaměstnanosti zatím výrazně lépe.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží relativně stabilně nad 26,60 EUR/CZK a přemýšlí nad tím, kudy dál…. Prudké zisky akcií trochu vykompenzovaly zisky dolaru a signál pro rozvíjející se trhy tak byl trochu smíšený. Navíc koruna je již vyčerpaná relativně slušnými zisky z předešlých dvou týdnů. Dnešní rekordní propad průmyslu pro ni taky nebude dobrou zprávou, na druhou stranu s ním prakticky každý počítá.



Zahraniční forex

Zcela nečekaný přírůstek nový pracovních míst v USA za měsíc květen způsobil poprask nejen na akciových trzích, ale promítl se i do obchodování s eurodolarem. Dolar tentokrát na dobrá americká čísla opravdu zpevnil, byť jeho zisky nebyl nikterak enormní.

Jestliže minulý týden bylo pro eurodolarový trh klíčové zasedání ECB, take tento týden se jím snadno může stát středeční zasedání Fedu. Je možné, že FOMC bude chtít jistým způsobem standardizovat nakupování cenných papírů do své bilance, které je v současnosti zcela bez jasného programu a aktiva Fedu enormně rostou.

Ropa

Ropa Brent startuje nový týden růstem nad hranici 43 USD/barel, povzbuzena víkendovou dohodou producentských států OPEC a Ruska na pokračování rekordních produkčních škrtů v rozsahu téměř 10 mil. barelů denně do konce července. Přestože jde ze strany aliance o krok vesměs očekávány, ochota producentů dále výrazně tlumit produkci v kombinaci s globálním poklesem averze k riziku, který žene kupředu celou paletu rizikových aktiv, dále umocňuje převládající optimistickou náladu na trhu.

Oproti předešlým jednáním aliance OPEC+ se tentokrát jednalo o poklidnou seanci, k čemuž přispěla jak svižně rostoucí cena ropy v posledních týdnech, tak existující koncensus ohledně potřeby dále tlumit produkci a rebalancovat ropný trh. Do karet hraje alianci hlavně oživení globální ropné poptávky, bez které by cenový růst zdaleka nebyl takto silný. Spotřeba ropy se nejrychleji normalizuje v Číně, kde dosáhl květnový import ropy a ropných produktů historicky vůbec nejvyšší hodnoty (11,3 mil. barelů denně).