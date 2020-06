Východ země zasáhly v neděli odpoledne silné bouřky doprovázené intenzivními srážkami a kroupami. Lokální povodně v Olomouckém kraji.

Desítky zaplavených domů, poškozená auta i silnice – takové jsou následky silných bouřek zejména na východě země. Nejhorší situace byla v noci na Šumpersku a Uničovsku. Hasiči tam zaznamenali stovky výjezdů. Kvůli rozvodněným tokům museli evakuovat desítky obyvatel

Oskava v Uničově na Olomoucku dnes nad ránem vystoupala na třetí povodňový stupeň, Oslava v Dlouhé Loučce klesla na druhý. První stupeň povodňové aktivity platil kolem 05:00 na Desné v Koutech nad Desnou i na několika dalších místech Olomouckého Vysočiny . Po silných bouřkách a vydatných deštích museli hasiči v noci evakuovat desítky lidí ze zaplavených domů, hlavně na Uničovsku a Šumpersku. Počítají s tím, že záchranné, evakuační a likvidační práce budou pokračovat i dnes.Nejvážnější situace byla v noci v obcích Šumvald Oskava , Břevenec či Dolní Sukolom, kde voda zaplavila domy, poškodila vozidla i infrastrukturu. Meteorologové v neděli večer vydali pro tento region výstrahu před povodněmi s extrémním stupněm nebezpečí. Za tři hodiny tam napršelo i 70 milimetrů srážek. Z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že časně ráno platil třetí povodňový stupeň jen na Oskavě v Uničově. Hladina tam dosáhla na 313 centimetrů a dál stoupá. Třímetrovou hranici pro nejvyšší povodňový stupeň řeka překročila ve 03:20. Ještě v neděli odpoledne měla Oskava v Uničově kolem 125 centimetrů. Na druhém povodňovém stupni je nyní jen Oslava v Dlouhé Loučce a hladina tam klesá.

Po lokálních povodních, které se prohnaly částí Olomouckého kraje v noci na dnešek, zemřela osmačtyřicetiletá žena. Bez detailů to potvrdila policie. Podle dostupných informací pochází oběť z místní části Šumvaldu z Břevence. Čtyřiasedmdesátiletá žena z Oskavy na Šumpersku se nadále pohřešuje, řekl dnes mluvčí policie Libor Hejtman. "Pohřešovaná žena se stále nenašla. Do pátrání byl nasazen vrtulník a využit bude také dron," uvedl policejní mluvčí. Okolnosti smrti dosud jediné oběti lokálních záplav nechce zatím policie upřesnit, policisté pouze uvedli, že pochází z Uničovska. Obyvatelé Břevence dnes potvrdili, že šlo o ženu z jejich obce. Problémy tam zapříčinily kmeny stromů z lesa, lidem narážely do domů a zatarasily i koryta.

👉 V terénu máme nyní přes 20 jednotek. Nasazeni jsou hasiči i technika ze všech stanic HZS Olomouckého kraje. Spolupracujeme s místními samosprávami. 👉 Do Šumvaldu míří speciální technika ze ZÚ Hlučín,která bude vyprošťovat automobily z rozvodněného toku. Budeme také čistit koryto řeky od velkého nánosu naplavenin. Máme zde zřízený štáb velitele zásahu. Ve spolupráci s krajským úřadem zajišťujeme cisterny s pitnou vodou. 👉 Na místo povoláváme statika,který bude hodnotit stabilitu zaplavených objektů. 👉 Odčerpáváme vodu ze zatopených sklepů z desítek rodinných domů a jiných objektů. 👉 V Dlouhé Loučce budeme čerpat vodu ze zatopené úpravny vody.

