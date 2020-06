Od pátečního poledne končí kontroly státních hranic, Češi se nemusí prokazovat testem, rozhodla vláda

S úderem pátečního poledne končí kontroly hranic s



S úderem pátečního poledne končí kontroly státních Rakouskem a Neměckem, které byly zavedeny na ochranu proti šíření koronaviru . Na mimořádném jednání v pátek 5. června 2020 o tom rozhodla vláda Andreje Babiše . Pro Čechy také přestává platit povinnost prokázat se po návratu z těchto zemí, ale také ze Slovenska a z Maďarska, negativním testem na covid-19 nebo jít do karantény

Od pátku 5. června 12 hodin skončí stávající omezení volného pohybu na hranicích České republiky s Rakouskem a Německem. Ochrana vnitřních hranic bude nadále platit už jen na vzdušné hranici a Policie ČR už bude provádět jen namátkové kontroly zaměřené zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených Ministerstvem zdravotnictví, tedy na cizince, kteří nepatří mezi ministerstvem stanovené výjimky ze zákazu vstupu do ČR.

Z tohoto zákazu byli současně ke stejnému datu nově vyňati občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v Maďarsku, Německu, Rakousku a na Slovensku a cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta těmito zeměmi, kteří překročí státní hranici mezi Českou republikou a Německem, Rakouskem nebo Slovenskem.

Češi a cizinci s přechodným, trvalým nebo rezidentním pobytem v ČR se navíc při návratu z těchto zemí nebudou muset prokazovat negativním testem na covid-19. To samé platí i pro české občany, kteří mají v Německu, Maďarsku, Rakousku nebo na Slovensku trvalé bydliště.

„My jsme intenzivně pracovali, ministři Petříček, Vojtěch a Hamáček společně se mnou, na tom, abychom co nejdřív otevřeli hranice s Německem a Rakouskem. S Maďarskem nemáme hranici, ale jde hlavně o to, aby naši občané, když se vrátí domů, nepotřebovali žádný test na koronavir, ani karanténu. Je to v podstatě podle toho semaforu, který jsme avizovali a který bude platit od 15. června. Ale tyto země jsme urychlili a já myslím, že je to dobře. Potřebujeme se vrátit do normálu a myslím si, že to může být prospěšné i pro Českou republiku, když přijedou občané těchto zemí a budou u nás utrácet peníze,“ poznamenal premiér Andrej Babiš.

Ministerstvo zahraničních věcí nicméně upozorňuje, že v případě státních hranic s Německem se zatím jedná o jednostranný krok české vlády. Tudíž při cestě do Německa se musí čeští občané podřídit podmínkám, které aktuálně platí na německém území. Ze sousedních států tak od 12 hodin platí omezený provoz pouze na hranicích s Polskem, který zavedla až do odvolání polská vláda.

Výsledky mimořádného jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-5-cervna-2020-181892/.