Cesta na Slovensko a do Rakouska je po koronaviru volná

První dvě sousední země se bez omezení otevřely obyvatelům Česka. Od čtvrtka můžeme volně cestovat na Slovensko a do Rakouska bez nutnosti testu na koronavirus nebo karantény. Dosud to bylo možné jen v omezené míře na 48 hodin. Otevření společné hranice se Slovenskem oznámili ve středu v Praze premiéři obou zemí Andrej Babiš a Igor Matovič. Zástupce Slovenska zmínil, že přivezl do Prahy darček.

První dvě vlaštovky

Epidemiologická situace na Slovensku byla během pandemie koronaviru příznivá. Nakazilo se 1 525 lidí, vyléčených je už 1 375. Zemřelo 28 pacientů. Slovensko provedlo 181 629 testů. Slovensko proto zvažovalo přísná opatření právě pro západní sousedy, kde se pozitivních případů objevilo mnohem více. Příznivý vývoj v Rakousku i Česku ale dovolil hranice otevřít mnohem dříve oproti předpokladům.

Rakousko jako alpský soused promořené Itálie a možná jedno z prvních ohnisek nákazy v Evropě v Tyrolsku zaznamenalo během pandemie 16 771 případů nákazy COVID-19. 15 672 pacientů se už uzdravilo a počet úmrtí u jižního souseda je 670. Epidemiologická křivka je v Rakousku stabilizovaná už od poloviny dubna a denní přírůstek nových případů je nízký.

Situace u Německa a Polska

Oba další sousedé České republiky ještě vyčkávají s plným otevřením hranic. I u nich lze však předpokládat urychlení konce omezení. Německo od 15. června zruší varování před cestami do 29 evropských zemí včetně České republiky. Polsko 13. května prodloužilo uzavření svých hranic do 12. června.

V Polsku je nákaza pod kontrolou, denní přírůstek nových případů COVID-19 je ale poměrně vysoký. Na epidemiologickém grafu ještě neproběhla klasická stagnace a zaoblení křivky. Polsko dosud zaznamenalo 24 687 případů, zemřelo 1 115 pacientů. Německá epidemiologická křivka už stagnovala. Náš západní soused zaznamenal 9. nejvyšší počet nakažených na světě, a to 184 121. Zemřelo 8 602 pacientů.