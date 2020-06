Summary: Výsledky Wizz Air, Lufthansa a ZOOM

EVROPA:

Royal Dutch Shell (Investiční tipy)



Ropný těžař oznámil prodej svého 26% podílu v australském LNG terminálu Queensland Curtis za 2 mld. USD. Krok je samozřejmě způsobem jak konzervovat cashflow v době extrémně nízkých cen ropy.



Akcie posilují o 5 %.



Lufthansa 1Q20

Německé aerolinky po několika odkladech konečně publikovaly kvartální výsledky za 1Q20. Výsledek je v podstatě ještě horší, než se čekalo. Tržby ubraly až 20 % yoy na 6,4 mld. EUR při konsensu stanoveném na 6,9 mld. USD. Provozní zisk skončil s hodnotou -1,6 mld. EUR (kons. -0,9 mld. EUR) v hlubokém záporu, což platí i pro konečný čistý zisk na akcii ve výši -3,86 EUR (kons. -2,0 EUR).

Navzdory úsporným opatřením je aktuální spotřeba hotovosti na úrovni 0,8 mld. EUR/měsíc, a tedy pořád dost vysoko. Na druhou stranu, společnost plánuje další poměrně výrazné restrukturalizační změny a škrty kapitálových výdajů, aby hotovost lépe ochránila. Státní pomoc ve výši 9 mld. EUR navíc poskytne dostatek hotovosti na minimálně 17 měsíců. Společnost očekává, že by do září mohla být zpátky ve vzduchu necelá polovina jejích letadel, čímž by však meškala za konkurencí plánující létat s podobnou kapacitou již v červenci.

Jediným pozitivem akcií Lufthansa se nyní zdá být jejich nízká valuace (P/E jen 3,8x!), což investorům očividně stačí, jelikož táhnou jejich cenu nahoru o dalších 6 %.

Wizz Air FY20

Tragická situace v letecké přepravě neobešla ani maďarský Wizz Air, nicméně fiskální rok 2020 (a tedy i jeho poslední kvartál) skončil v rovině tržního konsensu. Tržby se v FY20 vyšvihly nahoru o 20 % a dosáhly tím 2,8 mld. EUR, provozní zisk poskočil o 35 % na 400 mil. EUR a čistý zisk na akcii o 25 % na 2,71 EUR.

Důležitější však je, že společnost dokázala snížit spotřebu hotovosti na pouhých 70 mil. EUR/měsíc, což jí při 1,8 mld. EUR likvidity na rozvaze (respektive 1,5 mld. EUR na rozvaze a 0,3 mld. EUR na cestě od britské vlády) dává velice pohodlných cca 20 měsíců života. Management bohužel neposkytl konkrétní plány pro obnovu letů, nicméně určité linky byly obnoveny již v polovině května.

Na závěr ještě investiční rada do budoucna. Management Wizz Air zmínil, že v nadcházejících měsících plánuje stimulovat poptávku nízkými cenami letenek. Stejně se vyjádřil i Ryanair nebo Lufthansa. Vše tedy nasvědčuje tomu, že nás v dohledné době čeká v Evropě cenová válka leteckých dopravců disponujících přepravní nadkapacitou a nevyužitými leteckými sloty. O tom, kdo nakonec přežije, bude určitě rozhodovat silná rozvaha a provozní efektivita. Varujeme tedy před zbrklým nákupem na oko levných evropských aerolinek. Vezměme si, že i v předešlých letech turistického a leteckého excesu jsme byli svědky hned několika prominentních bankrotů (Air Berlin 2017, Monarch 2017, Thomas Cook 2019 a další).

Akcie Wizz Air si dnes v Londýně přihazují více než 7 %.

USA:

Microchip



Tento výrobce kontrolních mikročipů sice do našeho seznamu Investičních tipů nepatří, nicméně jeho dnešní zlepšení výhledu pro první fiskální kvartál je dobrou zprávou pro naše vlastní polovodičové favority. Konkrétně nám jde o slova CEO Stevea Sanghiho, že se po dvou měsících kvartálu vrátila výroba v Malajsii a na Filipínách do normálu a že továrny klientů v Číně již jedou na plné obrátky. Jelikož je většina globální mikročipové výroby soustředěna v tomto regionu, vnímáme toto vyjádření jako velké pozitivum i pro naše tipy ASML, Samsung, TSMC a Micron Technology.



Akcie Microchipu posilují o 12 %.





Alphabet

Mateřská společnost vyhledávače Google čelí obvinění, že sledovala aktivitu uživatelů svého prohlížeče Chrome i v tzv. inkognito módu. Ten má poskytovat ochranu před cookies různých webů a zároveň neukládá historii prohlížení. Dle žalobců však i v tomto módu Google sbírá data prostřednictvím aplikací Google Analytics nebo Google Ad Manager a žádají proto odškodnění až 5 mld. USD (5000 USD za každého uživatele). Google nařčení samozřejmě odmítá.

Akcie na zprávy nijak výrazně nereagují.





Zoom Video Communications F1Q21

Videokonferenční platforma se stala během koronakrize miláčkem investorů, avšak masivní růst jejích akcií zjevně vyhnal neformální očekávání vysoko nad oficiální konsensus trhu. Čísla za kvartál i výhled na fiskální rok sice pozitivně překvapily, akcie však nereagují. Tržby v uplynulém kvartálu narostly o 140 % yoy na 330 mil. USD při predikovaných 200 mil. USD. Zásluhu na tom má samozřejmě prudce rostoucí klientská základna, která nyní čítá 265 tis. společností s více než 10 zaměstnanci (+350 % yoy). Čistý zisk na akcii se zvedl z 0,2 mil. USD na 27 mil. USD překonávajíc konsensus stanovený na 3 mil. USD.

Výhled na tento fiskální rok počítá s tržbami kolem 1,8 mld. USD (+200 %) a čistým ziskem na akcii mezi 1,21 až 1,29 USD. Management do předpokladů zahrnuje zvýšený odchod klientů v druhé polovině roku, jak se zaměstnanci budou vracet zpátky na pracoviště. Konsensus pro tržby byl nastaven na 1,4 mld. USD a pro čistý zisk na akcii na 0,82 USD.

Trh byl po výsledcích dost nejistý, jelikož odůvodnit takhle nataženou valuaci není jen tak (P/E pro FY21 je až na 250x!). Nakonec se však rozhodl, že vždy se dá ještě trochu přitlačit na pilu a akcie lezou nahoru o dalších 5 %.