JPMorgan Asset upřednostňuje hotovost, dluhopisy se mu moc nelíbí

Investoři by měli ve svých portfoliích, podle JPMorgan Asset Management, vyměnit své pozice na dluhopisech za hotovost, a to v době, kdy se globální ekonomika znovu otevírá a data se zlepšují.

Výnosy vládních dluhopisů klesly natolik nízko, že investoři potřebují na zajištění svých portfolií alternativy k tradičním bezpečným přístavům, uvedl Patrik Schowitz, globální stratég u JPMorgan Asset v Hongkongu. "Máme nadváženou hotovost," řekl Schowitz. Investorům, kteří používají k zajištění akciových portfolií dluhopisy, „se to moc nelíbí,“ dodal.

Investoř navyšovali hotovostní zůstatky, aby po březnových tržních otřesech bránili svá portfolia. Tím zůstali mimo trh v době, kdy se světová ekonomika vymaňuje z karantény a kdy index S&P 500 roste oproti březnovému minimu o 38 %. Fondy peněžního trhu podle Jefferies od února nakupily kolem 1,2 bilionu dolarů.

Schowitz má na dluhopisech podváženou pozici, na výnosech dluhopisů očekává mírný růst. Investorům radí, aby v následujících měsících přerotovali z bezpečných přístavů na aktiva směřující k ekonomickému oživení v příštích měsících. Americká recese co nevidět skončí, domnívá se.

JPMorgan Asset nastupuje „dětskými krůčky“ do akcií s vyšší betou a do dalších cyklických sektorů, komentuje Schowitz. Upřednostňují investice v Evropě a na rozvíjejících se trzích před USA, protože tam akcie utekly příliš daleko na to, aby stálo za to je honit, dodal.

Někteří významní institucionální investoři stále zůstávají opatrní. "Reálná ekonomika zůstane pravděpodobně slabá až do třetího čtvrtletí nebo do konce roku, ale finanční trhy se hýbou v očekávání ekonomického oživení," uvedli stratégové z BlackRock. "Trhy mohou přestřelit na základě příliš optimistických očekávání, anebo se objeví zádrhele u pandemie.“

Zdroj: Bloomberg