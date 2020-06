US prodeje nových aut v květnu s náznaky oživení po dubnovém propadu. I tak meziročně cca -30%

Prodeje nových automobilů USA v květnu podle prvních údajů od některých automobilek naznačují možné oživení tamního trhu po dubnovém silném propadu.Podle odhadů agentury Autodata se prodeje nových aut USA v květnu zvedly na cca 12,2 miliónu v ročním vyjádření oproti pouhým 8,6 miliónu z dubna. Před koronavirovou krizí se prodeje na přelomu roku pohybovaly kolem 17 milióny vozů.Podle jiných odhadů by měly květnové prodeje dosáhnout cca 1,1 miliónu vozů, což by odpovídalo meziročnímu propadu o 32-33%.Mnohé automobilky včetně GM a Fordu kvůli koronavirové krizi přešly raději na zveřejňování pouze čtvrtletních statistik.Japonská Toyota, která má v USA tradičně velmi silnou pozici reportovala pokles květnových prodejů meziročně o 25,7% na 165 000 vozů. Trh původně očekával pokles až ke 125 000.Honda ohlásila meziroční pokles o 16,2% na 110 636 vozůHyundai ohlásila za květen meziroční pokles US prodejů o 12,9% na 57 619 vozů. V dubnu automobilka čelila propadu o 39%.Kia hlásí pokles o 23,7% na 46 000 vozů.Subaru ohlásila meziroční pokles prodejů o 18,7%Mazda ohlásila pokles o pouhé 1% na cca 24 933 vozů. Prodeje od začátku roku jsou nižší o cca 10,5%. Volvo ohlásilo pokles o 2,5% respektive o 18,2% od začátku roku.