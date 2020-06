Co stojí za posilující korunou?

Koruna je nejsilnější od zhruba poloviny března, kdy si světové trhy procházely masivním výplachem spojeným s pandemií koronaviru. V rámci skupiny měn rozvojových trhů je pak – vztaženo k euru i dolaru – tou nejvíce posilující měnou za posledních pět dní. Co vlastně stojí za sílící českou měnou? A jak moc je současná situace (ne)stabilní?

Nejsilnější proměnnou, která stojí za posilováním koruny, je pozitivní nálada na světových trzích. Byť jsem svědky "paradoxního" vývoje, kdy rostou akcie a zároveň je vidět silná poptávka po dluhopisech s delší splatností, rizikové měny, včetně té české, reflektují primárně to první. Dokud tento stav potrvá, a nadto budeme svědky posilování eura proti dolaru, tlaky budou nejcitelnější směrem k silnějším měnám střední a východní Evropy.

Najdou se samozřejmě i rizika, která by šňůru posilování mohla snadnou utnout. Největším je bezesporu druhá vlna koronavirové pandemie, s níž by byly spjaté další uzavírky, a tedy i zhoršení tržní nálady. Stále ve hře je i možnost snížení sazeb České národní banky. Byť podle nás i podle trhu tento krok na červnovém zasedání nehrozí, pokud by na něj i přesto došlo, koruna by to vzhledem k predikci reflektovala oslabením. Ještě předtím bychom se ale nepochybně dočkali komentářů od členů bankovní rady ČNB, které by naznačily směr buďto k úrokové stabilitě, nebo naopak ke snížení na tzv. zero lower bound.

Při pohledu na opční trh je každopádně vidět stále převažující zajištění proti silnějšímu euru. U měsíční strategie risk reversal jsme svědky vyšší poptávky po put opcích EURCZK, v tenoru od tří do dvanácti měsíců je pak silnější poptávka po callech. A nakonec, podle indikátoru RSI není koruna překoupená ani přeprodaná. V dalších dnech tak budeme sledovat, zda bude síla trhu stačit na proražení psychologické hranice 26,50 za euro. Pořád ale platí, že bychom v případě koruny byly opatrnější z hlediska sázek na pokračování pozorované rally. Z našeho pohledu stále vidíme korunu na slabších hodnotách než teď.