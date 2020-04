Koronavirus nahrává online prodeji – největší nárůst zájmu za posledních 14 dní byl o šicí stroje a sáčky do vysavačů

Nouzový stav vyhlášený vládou dne 12.3.2020 v souvislosti s šířením nákazy virem COVID-19 přinesl do českého online prodeje silný vítr. Nakupovat přes internet začali nejspíš i ti, kteří nad virtuálními obchody dosud jen ohrnovali nos, nyní zahalený do roušky. Ta se stala fenoménem a bude nejspíš celosvětovým symbolem roku 2020. Díky šicí mánii vyvolané nedostatkem jednorázových ochranných pomůcek totiž vyhledávání a srovnávání cen vévodí právě šicí stroje, sáčky do vysavačů nebo třeba žehličky.

Internetový srovnávač cen Srovname.cz zaznamenal během omezení kvůli šíření koronaviru obrovské nárůsty zájmu o šicí stroje, sáčky do vysavačů, žehliček, léků, mrazniček, notebooků, výrobků pro péči o tělo, kosmetiku i produktů pro domácí mazlíčky. Za většinou nárůstů stojí uzavření kamenných prodejen, případně nařízená či dobrovolná karanténa obyvatel České republiky.

„Koronavirus ukázal, že slovní spojení zlaté české ručičky je stále platné. Díky šití roušek o stovky procent vzrostla poptávka i online prodej šicích strojů. Dalším artiklem, který také zažil v předchozích 14 dnech obrovskou renesanci, bylo příslušenství k vysavačům, konkrétně sáčky do vysavačů, jež se používají jako filtry právě do látkových roušek,“ říká David Folprecht, jednatel cenového srovnávače Srovname.cz.

Strach z pandemie a omezení pohybu osob přiměl navíc lidi myslet dopředu. Velký zájem je tak o mrazničky (navýšení o 75 %) pro uchování větších zásob jídla. Češi pochopitelně také začali více řešit své zdraví a posílení imunity, zajímají se o ceny léků, doplňků stravy i vitamínů, aby snížili možné riziko nákazy. Nepodceňují ale ani celkovou péči o tělo. „Lidé nemohou navštěvovat kadeřnictví, holičství, pedikúru, masážní a wellness salony ani další podobná zařízení, a proto si tyto služby zařizují svépomocí. Nárůst tak byl zaznamenán i v kategoriích péče o tělo o 150 %, parfémy a deodoranty o 450 %, kosmetika o 37 % včetně kosmetiky vlasové o 18 %,“ popisuje David Folprecht.

Vzhledem k přesunutí práce z kanceláří do „home officů“ se o 20 % navýšilo rovněž srovnávání cen notebooků. Nyní více než kdy jindy oceníme kvalitní notebook, a to jak pro práci z domova, tak třeba i pro puštění dobrého filmu v teple peřin. Zároveň je notebook variantou pro zabavení či domácí vzdělávání dětí.

Zvýšil se počet reorganizovaných domácností a velkých úklidů a s nimi automaticky i srovnávání cen a online nákupy módních doplňků (o 192 %) po vytřídění šatníků, bot (o neuvěřitelných 998 %) po inventuře botníků, koberců (o 20 %) po snaze vyčistit skvrny a zneškodnit všechny viry a bakterie, čističů vzduchu pro zlepšení domácího klimatu. „Zkrátka nepřijdou ani zvířecí miláčci. Jejich majitelé jim snížený komfort kompenzují rozmazlováním v podobě online objednávek sortimentu pro domácí mazlíčky, zejména krmiva pro psy, kde jsme zaznamenali nárůst o 112 % a v kategorii vše pro kočky o 60 %,“ dodává David Folprecht.

Zvýšená srovnávací poptávka způsobená ale nikoli koronavirem, ale příchodem jara, byla zaznamenána hlavně u letních pneumatik (o 20 %) a štípaček na dřevo (o 25 %).

Nízký vliv má současná situace na kategorie dětského zboží a velké a malé bílé elektroniky (s výjimkou mrazáků, pekáren a čističek). Velký propad se v brzké době očekává u luxusních doplňků a spodního prádla, hodinek, oblečení, sportovního vybavení pro týmové sporty či domácích dekorací. (zdroj: dataweps.cz)



Cenový porovnávač Srovname.cz nabízí uživatelům možnost porovnat si ceny zboží rychle a jednoduše. Dobře víme, co hledáte. Na trhu působíme již od roku 2006 a stabilně se držíme v trojici nejpoužívanějších srovnávačů v České republice. Každý den porovnáváme ceny 2 000 000 výrobků a sledujeme více než 3 000 e-shopů, abychom pro vás na Srovname.cz vždy našli nejlepší cenu. Projděte si aktuální nabídky a přečtěte si nezávislé hodnocení jednotlivých obchodů, jako je Alza.cz, Mall.cz, Notino.cz, Euronics.cz, Pilulka.cz a dalších. Našim zákazníkům přinášíme také výhodné slevové kupóny.