Fidurock: Vláda navrhne možnost odkladu 3měsíčního nájmu

požádat pronajímatele o odklad nájmu. Návrh počítá s tím, že pokud by nájemce prokázal, že nemohl

provozovat obchod kvůli mimořádným nařízením vlády, měl by nárok na odklad tří měsíčních nájmů.

Měl by přitom čas až do 31. 3. 2022 tento nájem zaplatit. Pronajímatel by rovněž nájemci nemohl

vypovědět nájemní smlouvu, pokud by důvodem výpovědi bylo neplacení nájmu v současné situaci.

Jsme názoru, že současná mimořádná situace by i bez tohoto zákona vedla k vynucenému prominutí

nebo odkladu nájmů, jak tomu např. bylo v recesi 2008-09. Nicméně zákon , pokud bude schválen, může

dodatečně ztížit pozici pronajímatele a navýšit objem odložených nájmů.