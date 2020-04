Dodávky ropy nadále rostou

Trh s černým zlatem nadále dosahuje nových minim. Pandemie koronaviru tlačí poptávku po ropě stále níže, a také cenová válka mezi Ruskem a Saúdskou Arábií neprospívá tomu, aby se trend komodity v blízké budoucnosti změnil.

Očekávalo se, že prezident USA Donald Trump vyvine tlak na Rusko a Saúdskou Arábii, aby ukončily svou cenovou válku, ale jeho rozhovory s vůdci obou zemí měli zatím malý vliv a ceny nadále klesají.

Saudi zvýší dodávky tento měsíc, jako součást jejich cenové války s Ruskem, a trh očekává, že více než 2 miliony barelů denně přibude navíc na trh jen od Saúdské Arábie.

Kromě toho má Rusko kapacity na to, aby zvýšilo produkci 200 000 až 300 000 barelů denně, Irák by mohl zvýšit produkci o 200 000 barelů denně a to ještě nezahrnuje produkci Libye, kde jsou nadále přítomny exportní blokády. Proto v nejbližších dnech, týdnech možná až měsících se trend na trhu s ropou nemusí změnit.

Míra přebytku ve druhém čtvrtletí 2020 a přetrvávající oslabení cen znamenají, že tlak USA na pokus o stabilizaci trhu se bude v následujícím čtvrtletí nadále zvyšovat. Stále však jakékoli potenciální kroky, které seskupení OPEC + podnikne v následujících měsících, nebudou schopny dostat světový trhy do rovnováhy.

Ceny ropy Brent od začátku týdne dosahují nová minima, když se dostali pod 23 dolarů za barel. Je možné že po řadě nepříznivých faktorů bude ropa i nadále klesat.