V USA je přes 180 tisíc nakažených. Tvrdá opatření Trump i tak odmítá

Ve světě se koronavirem nakazilo více než 800 tisíc lidí. Itálie překročila hranici sta tisíc nemocných a prodloužila celostátní karanténu. Španělsko v počtu nakažených překonalo Čínu - koronavirus tam má téměř 95 tisíc lidí. Nejhůře zasaženou zemí ale zůstávají Spojené státy - v zemi je více než 180 tisíc infikovaných.

Ve Spojených státech se provádějí kontroly nejen při vstupu do země, ale i na hranicích mezi jednotlivými státy. Každý, kdo zamíří z Louisiany do Texasu musí zůstat dva týdny v karanténě a místo pobytu musí kvůli kontrole nahlásit policii.

Takové opatření si ale zavedly jednotlivé státy samy, celostátní opatření v plánu není. Prezident Donald Trump zatím ani neuvažuje o zákazu vycházení. "Jestli to uděláme, dáme vám vědět. Ale podle mě je to v tuto chvíli velmi nepravděpodobné," prohlásil.

Druhá nejzasaženější země světa - Itálie - zaznamenává nižší nárůst případů. Místní úřady věří, že je to díky celostátní karanténě, která tam trvá už čtvrtý týden. Vláda se ji proto rozhodla prodloužit nejméně do 12. dubna. Jenže takové opatření vzbuzuje obavy - spousta Italů už přišla o svá živobytí.

Lidé se zoufale snaží dostat do banky, chtějí získat pomoc na své podnikání. Policisté se jim snaží vysvětlit, že to teď bohužel není možné. Celá země v úterý držela minutu ticha za oběti koronaviru. "Tahle rána zoceluje náš národ. Bolest z nás dělá komunitu. Musíme to zvládnout. Musíme to zvládnout pro ně, aby jejich oběť nepřišla nazmar," uvedla starostka Říma Virginia Raggiová.