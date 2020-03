Výzva českým občanům žijícím v Belgii

28.03.2020 / 13:30 | Aktualizováno: 31.03.2020 / 17:54

Vyzýváme občany ČR pobývající v Belgii, aby se přihlásili do systému dobrovolné registrace BE Alert (https://be-alert.be/), která zprostředkovává informace belgických orgánů v krizových situacích a zároveň do dobrovolné registrace českých občanů při cestách do zahraničí DROZD (https://drozd.mzv.cz/)