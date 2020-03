MŽP pomůže zoologickým zahradám okamžitým příspěvkem na krmivo

Ministerstvo životního prostředí poskytne zoologickým zahradám v rámci každoročního dotačního titulu „Příspěvek ZOO“ prostředky na nákup krmiva, a to bezodkladně poté, co o to zoologická zahrada požádá. Zoo se v současné situaci potýkají s nedostatkem finančních prostředků kvůli ztrátě příjmů ze vstupného v době koronavirových opatření. Zrychlené uvolnění dotace pokryje zoologickým zahradám náklady na krmivo v době nouzového stavu a pomůže tak s financováním jejich provozu.

Zoologické zahrady se v důsledku koronavirových opatření potýkají s nedostatkem financí. Od poloviny března jsou stejně jako mnoho jiných provozoven v Česku uzavřené a chybějící prostředky ze vstupného od návštěvníků jim tak citelně zasáhly do rozpočtu. Ministerstvo životního prostředí pro ně zajistí bezprostřední podporu pro nákup krmiva pro chované ohrožené druhy volně žijících živočichů.

„Zvláště ty menší zoologické zahrady se v důsledku koronavirových opatření dostávají do existenčních problémů. V posledních dnech jsme s nimi jednali o možnostech, jak jim pomoci, aby mohly zajišťovat nadále vysokou úroveň péče o zvířata. Peníze z našeho dotačního titulu na krmení by jim měly výrazně pomoci překlenout toto složité období,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dotační program „Příspěvek ZOO“ je určený pro všech 29 licencovaných zoologických zahrad v Česku a kromě příspěvku na krmivo jsou z něj standardně podporovány až do celkové výše 20 milionů korun i projekty na ochranu biodiverzity a environmentální výchova a osvěta. Proplacení podpory z dotace probíhá obvykle až ve druhé polovině roku, ale s ohledem na mimořádnou situaci jim Ministerstvo životního prostředí nabídne svou pomoc v podobě příspěvku na nákup krmiva obratem. Pro menší zoologické zahrady to znamená podporu ze strany ministerstva v řádu až statisíců korun, u těch větších se jedná o podpora v jednotkách milionů korun.

Žádosti se podávají elektronicky v jednoduchém administrativním režimu a budou posouzeny během několika dní. Peníze tak mohou ZOO dostat na účet ještě v průběhu dubna, tedy v době, kdy se očekává, že stále budou trvat omezení a opatření proti šíření koronavirové nákazy.

Formuláře k podání žádostí a další informace:

https://www.mzp.cz/cz/prispevek_zoo_covid_19

https://www.mzp.cz/cz/prispevek_zoologickym_zahradam

Tiskové oddělení MŽP

tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534

e-mail: tiskove@mzp.cz