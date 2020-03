Letní dovolená v ohrožení? Tohle vzkazují velké cestovní kanceláře

Současná vládní opatření, především zákaz cestování, tvrdě doléhají na cestovní kanceláře. A řada Čechů teď řeší, jak to bude s letními dovolenými. Tohle vzkazují největší cestovní kanceláře v Česku. "Letní sezóna je zatím normálně v plánu, čekáme na další vývoj situace. Zájezdy do půlky dubna jsou zrušené, sledujeme vývoj opatření jak u nás, tak u našich zahraničních partnerů," říká mluvčí Firo Tour Lucie Frnochová. Zároveň přiznává, že současná situace vzala Čechům chuť zájezdy kupovat, poptávka po nich výrazně spadla. "Máme zavřené pobočky, naši zaměstnanci momentálně pracují na takzvaný kurz arbeit. S klienty jsme v kontaktu," dodává Frnochová. "Chceme ujistit naše klienty, že CK Blue Style se nechystá zavřít, ani jakkoliv omezit komunikaci. Naopak jsme všechny naše komunikační kanály směrem ke klientům posílili a alokovali na to další zaměstnance, například z poboček, které jsme z nařízení vlády museli dočasně uzavřít pro veřejnost," vypočítává mluvčí CK Blue Style Jana Ondrejechová. Firma zároveň připravila pro cestováníchtivé Čechy speciální balíček. Ten například umožňuje opakovaně zdarma měnit termín zájezdu před odletem. "V případě, že nebude možné vycestovat i nadále, umožníme klientům využití všech uhrazených prostředků na novou dovolenou formou voucheru, který budou mít možnost čerpat až do konce října 2021. Vouchery jsou navíc pojištěné proti úpadku," říká Ondrejechová. "V tuto chvíli prioritně řešíme zájezdy klientů, kteří mají odcestovat v období do 12. dubna. Těm nabízíme změnu zájezdu na pozdější termín či vystavení dárkového poukazu (pojištěného) v hodnotě uhrazené zálohy," popisuje mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Ani on letní sezónu neodepisuje. "Stále věříme, že zájezdy budeme moci realizovat a sezóna začne pravděpodobně později, než jsme zvyklí. Žádáme tedy klienty o trpělivost a nerušení zájezdů. Pro podporu této žádosti nabízíme změny stornopoplatků či posun data splatnosti záloh," apeluje na Čechy Kostka. Exim navzdory krizi zatím nemusel propouštět. "V tuto chvíli víme, že kvůli nouzovému stavu nebudou moci dopravci létat do 17. května. Klientům, kteří měli na dovolenou odletět do tohoto data, nabízíme buď bezplatnou změnu termínu nebo voucher na částku, kterou za zájezd zaplatili," informuje mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Vouchery budou platit až do konce příštího roku.

Po 17. květnu bude podle Bezděka záležet na aktuální situaci. "Posunuli jsme termín doplatků až na 30 dnů před odletem, takže první letní zájezdy klienti nemusí doplácet teď, ale mají ještě několik týdnů čas. Proto jim radíme, aby teď letní zájezdy nerušili a i vzhledem k posunutí doplatků ještě pár týdnů počkali," popsal Bezděk. Ani u Fischera zatím na propuštění nedošlo.

Například cestovní kancelář Alexandria prodává zájezdy právě až na letní sezónu, ty na jaro nenabízela. "Pokud bude v době odjezdu do dané země stále platit zákaz vycestování (nebo zákaz vstupu), pak naše cestovní kancelář dle zákona zruší Smlouvu o zájezdu a nabídne možnost vrácení peněz za zrušený zájezd. To je však možné uskutečnit až ve chvíli, kdy je „nemožnost zájezd uskutečnit“ dána (a to s největší pravděpodobností novým krizovým opatřením vlády) pro konkrétní termín daného zájezdu," vysvětluje marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

Aby nebyli zákazníci pod tlakem, dává jim Alexandria několik možností, jak se zájezdy naložit. A to až do 30 dnů před odletem.

Mohou samozřejmě odcestovat dle původní smlouvy. "Také mohou odložit zájezd na rok 2021 a získat od nás 125 procent hodnoty zaplacené částky, změnit ho zcela zdarma do 30 dnů před odletem. Nebo zájezd bez uvedení důvodu zrušit za minimální stornopoplatek ve výši 10 procent z ceny," ujišťuje Šatný.

Čedok má zájezdy rozdělené do dvou skupin - na ty s odjezdem do 30. června a na ty ostatní. "Každá ze skupin má trochu odlišné podmínky a varianty odstoupení od smlouvy. Je pouze na našem zákazníkovi, kterou z nabídnutých možností si vybere. Klientům nabízíme bezplatnou změnu zájezdu, poukázku na zájezd z naší nabídky na zájezdy s termínem odjezdu do 31.10. 2021 nebo úschovu uhrazené zálohy," uvádí mluvčí firmy Eva Němečková.

Lidé, kteří měli odcestovat do konce června, si mohou například nechat zaplacenou zálohu převést na poukázku a Čedok jim "přihodí" deset procent ze sumy navrch.

"Mile nás překvapila vlna solidarity mnoha klientů, kteří požádali i o další variantu a to ponechání svých peněz u Čedoku s tím, že si je po zklidnění situace využijí pro nákup nového zájezdu. Tito zákazníci mají čas až do konce roku 2022," doplnila Němečková.