Nakažených už je přes tři tisíce, kvůli koronaviru v Česku zemřelo celkem 23 lidí

Ministerstvo zdravotnictví v noci na úterý zveřejnilo nová čísla týkající se koronaviru. Celkem se u nás potvrdilo už 3001 případů. Zemřelo 23 lidí, 25 se podařilo vyléčit. Vláda v pondělí jednala o bezpečnostních opatřeních, například omezení volného pohybu prodloužila až do 11. dubna.

- Omezení volného pohybu bylo prodlouženo o další dva týdny a platí až do 11. dubna. Do stejného data budou zatím uzavřeny i restaurace

- Lidem, kteří se vrací odkudkoliv ze zahraničí, byla nařízena povinná karanténa

- Na Moravě se začala testovat chytrá karanténa

-Epidemiolog Roman Prymula končí v čele Ústředního krizového štábu, nahradí ho ministr vnitra Jan Hamáček

- V Česku se koronavirem celkem nakazilo už 3001 lidí, 23 infikovaných zemřelo. 25 lidí se z nemoci Covid-19 vyléčilo

- Na Olomoucku skončila karanténa některých obcí

V Česku počet potvrzených případů nákazy koronavirem v úterý stoupl na 3001 případů, kvůli nemoci Covid-19 již zemřelo 23 lidí, 25 nakažených se vyléčilo. Testům se podrobilo přes 43 tisíc lidí.

V pondělí vláda upravila celou řadu bezpečnostních opatření. O dva týdny bylo prodlouženo omezení volného pohybu, nyní platí do 6:00 do 11. dubna. Stejně tomu je s restauracemi, ty se také otevřou nejdříve 11. dubna.

Vláda schválila dvě výjimky při nošení roušek. Nově ji nemusí mít řidiči, kteří jedou bez doprovodu v autě, a děti do dvou let. Nově si nemohou během nouzového stavu brát dovolenou zaměstnanci krizové infrastruktury. Lidé, kteří se ze zahraničí vracejí, musí nyní strávit dva týdny v karanténě bez ohledu na to, odkud přijíždí. Také se zmírnil zákaz třetích osob u porodu.

Potvrdilo se, že v čele Ústředního krizového štábu vystřídá ministr vnitra Jan Hamáček epidemiologa Romana Prymulu. Ten se totiž nyní bude plně soustředit na projekt chytré karantény, který se již začal testovat na Moravě.

"Nic se tím vlastně nemění. Dál budeme řídit zemi v nouzovém stavu tak, aby se vir šířil co nejméně. Budeme letadly vozit miliony roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek, protože je lidé v první linii potřebují. Zároveň s tím budeme koordinovat odběr od českých dodavatelů. Ačkoliv jsou jejich možnosti většinou v tisících a desetitisících, každý kus se počítá," zhodnotil Hamáček.

Podle Univerzity Johna Hopkinse se koronavirem celosvětově nakazilo téměř 786 tisíc lidí, nejvíce případů hlásí USA (164 tisíc), Itálie (101 tisíc), Španělsko (87 tisíc) a Čína (82 tisíc). Nemoci Covid-19 zatím podlehlo přes 37 tisíc lidí, téměř 166 tisíc lidí se vyléčilo.