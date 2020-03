Ministr obrany navrhuje, aby mohl Babiš v době krize rozhodovat sám

Ministerstvo obrany v čele s Lubomírem Metnarem (ANO) přišlo s nápadem, aby v budoucnosti v době krize posílily pravomoci premiéra a vlády na úkor parlamentu, pokud bude neakceschopný. Pokud se s obdobným problémem bude potýkat i vláda, mohl by její předseda rozhodovat úplně sám.

Návrh má vládě podle informací webu Aktuálně.cz předložit ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Pokud by v budoucnosti v době krize parlament nebyl akceschopný, krizové rozhodování by měla na svých bedrech pouze vláda. V případě, že by neakceschopná byla i vláda, tyto pravomoce by náležely pouze samotnému premiérovi.

Kdyby se návrh uskutečnil, tak by vláda mohla vyhlásit válečný stav nebo stav ohrožení státu bez potvrzení parlamentu. "V neodkladných situacích, za nichž by se nemohl/nestihl sejít Parlament České republiky, by mohl být vyhlášen stav ohrožení státu: vládou na návrh předsedy vlády, přičemž Parlament České republiky by toto rozhodnutí při nejbližší příležitosti potvrdil, nebo zrušil," stojí podle webu Aktuálně.cz v předkládací zprávě, kterou má k dispozici.