Denné zhrnutie: Ropa zaznamenala ďalší výrazný pokles

Akciové indexy v Európe a v USA sa obchodujú v zelených číslach. Výnosy na dlhopisoch zaznamenali pokles, pričom výrazný pokles zaznamenala aj cena ropy. Cena ropy WTI dnes testovala hranicu 20 USD/bbl. Pokles zaznamenali aj drahé kovy. Na forexovom trhu sa najviac darilo japonskému jenu a americkému doláru, pričom najvýraznejší pokles zaznamenal kanadský dolár.

Nálada na trhoch bola počas dnešného dňa optimistická, keďže v Spojených štátoch by malo dôjsť k nárastu testovania vírusu, čo investorov do istej miery upokojilo. Vďaka týmto správam zaznamenal nárast aj americký dolár. Ceny ropy zaznamenali pokles, pretože Saudská Arábia plánuje zvýšiť od mája produkciu o dodatočných 600 tisíc barelov. Akciové indexy na základe pozitívnych správ síce zaznamenali nárast, no netreba zabúdať na to, že koronavírus sa rýchlo šíri, čo môže v nasledujúcich dňoch viesť k zhoršeniu nálady na finančných trhoch, čo by mohlo priniesť ďalšie poklesy.

Z makroekonomického kalendára bola zverejnená podnikateľská dôvera z eurozóny za marec, ktorá zaznamenala pokles na úrovni -0,28 bodov, pričom sa očakávala úroveň -0,05 bodov. Z Nemecka bola zverejnená inflácia, ktorá skončila na úrovni 1,4% YoY, čo sa aj očakávalo.

Americký akciový index US500 dnes testuje rezistenciu na úrovni 2600 bodov. V prípade, ak by sa v nasledujúcich dňoch zhoršila nálada na finančných trhoch, mohli by sme vidieť pokles k lokálnym minimám okolo úrovne 2200 bodov. Zdroj: xStation5