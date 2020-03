Quant: Akciové trhy ukázaly svoji zranitelnost. V dobách, kdy byly nakažlivé nemoci a předčasná úmrtí běžnou součástí života, byly burzy mnohem odolnější

Akciové trhy se v souvislosti s Covid-19 propadly více, než by odpovídalo skutečným hrozbám, jež pandemie přináší.

Zkušenosti z vývoje po předchozích pandemiích ovšem dávají investorům velkou naději na rychlé ozdravení trhů po eliminaci šíření nákazy.

Reakce trhů na stávající pandemii nového koronaviru je přecitlivělá. Přední americký akciový index S&P 500 se propadl za jediný měsíc o třetinu, podobně významný Dow Jones ztratil ještě více. Historická data z období předchozích pandemií ale ukazují, že tak prudký propad není opodstatněný. A to i přesto, že v tuto chvíli ještě není jasné, do jaké míry se tato pandemie rozšíří a jaký bude její celkový ekonomický dopad. Dokonce i v důsledku Španělské chřipky, která si vyžádala více než 50 milionů životů, se ale S&P 500 v roce 1918 propadl jen o necelou čtvrtinu. Už o rok později se ale vrátil k růstu.

Vysokou zranitelnost Wall Street vůči pandemii Covid-19 způsobilo hned několik faktorů, které při podobných situacích v historii buď sehrály menší roli, nebo nebyly přítomné vůbec. „Jde například o neustále se zkracující zpravodajský cyklus, silný vliv sociálních sítí nebo intenzivní propojení globálních dodavatelských řetězců,“ uvádí předseda správní rady investičního fondu Quant Lukáš Foral. Svou roli sehrálo podle Forala i to, že americké akciové trhy byly krátce před vypuknutím pandemie nadhodnocené až o 17 %.

Historie dává naději

Další vlna poklesu by přitom mohla ještě přijít. Dosavadní propad je podle Forala způsobený především panikou, kterou pandemie vyvolala a strachem z jejích zdravotních následků. „Otřesy na trhy mohou přijít ale i v souvislosti s ekonomickými dopady v důsledku vládních opatření po celém světě,“ uvádí předseda správní rady fondu Quant. Nejméně jeden důvod k optimismu ale investoři přesto mají. Údaje z období předchozích pandemií totiž ukazují, že se akcie po eliminaci šíření nákazy takřka vždy vrátily k rychlému růstu. Stávající mimořádně prudký pokles tak může znamenat dokonce i příležitost, jak cenné papíry nakoupit za příznivou cenu.

Řada investorů si nyní klade otázku, zda v současné době ponechat na akciových trzích peníze, nebo zda dokonce cenné papíry nepřikoupit. Uprostřed šíření Covid-19 ovšem podle Forala není příliš moudré činit jakékoli závěry o příští výkonnosti akciových trhů. Ty reagují velmi rychle na nejistoty a ceny se okamžitě přizpůsobují novým datům. Události jako je pandemie koronaviru by tedy neměly být zkoumány izolovaně, ale měly by být posuzovány společně s ostatními převládajícími tržními podmínkami až s odstupem času.

Faktem zůstává, že pandemie přišla v nepříznivém období pro čínskou ekonomiku. Už loni růst čínského HDP zpomalil na 6,1 %, což je byla nejnižší hodnota za téměř 30 let. Co stávající situaci odlišuje od jiných významných propadů trhů, jako byla například krize z let 2008 a 2009, je rovněž její jiný charakter. „Tehdy se téměř zastavil pohyb peněz, dnes naopak ustrnul přeshraniční pohyb lidí,“ vysvětluje Foral.