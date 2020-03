MF předloží návrh na půlroční úvěrové moratorium

Ministerstvo financí po důkladné konzultaci s Českou národní bankou připraví a ve středu 1. dubna předloží vládě návrh na vyhlášení 6 měsíčního moratoria na splátky úvěrů a hypoték. Moratorium bude po schválení Parlamentem a nabytí účinnosti závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti a týkalo by se hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů. Dlužník z řad občanů i firem, který by preferoval splácení, by se samozřejmě z moratoria mohl vyvázat (tzv. opt out).

Výše úroku po dobu moratoria bude regulována, a to na relativně nízkou úroveň. Splátky za těchto šest měsíců a příslušný regulovaný úrok by dlužník zaplatil později, protože by se mu adekvátně prodloužila délka splácení. Výše úroku bude oznámena nejpozději po středečním jednání vlády.

"Půl roku bez splátek úvěrů a hypoték pomůže všem. Občanům, firmám i náladě ve společnosti. Banky i nebankovní společnosti musí postupovat jednotně a srozumitelně, proto navrhnu vládě vyhlášení šestiměsíčního moratoria na splátky většiny půjček napříč naší ekonomikou," říká ministryně financí Alena Schillerová.