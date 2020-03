Jaká karanténa? Švédsko volí úplně jiný postup, přísná nařízení proti koronaviru tu neplatí

Zatímco většina evropských států vydala tvrdá opatření, kterými chce zabránit šíření koronaviru, Švédsko volí úplně jiný postup. Namísto zákazů vycházení a zavírání obchodů úřady pouze doporučily, aby lidé zůstávali doma. Žádná drastická nařízení zatím v zemi neplatí. Omezení volného pohybu na veřejnosti, zrušení veškerých hromadných akcí a povinnost nosit roušky všude mimo bydliště. To je jen několik mimořádných opatření, které česká vláda přijala s cílem zabránit masivnímu šíření koronaviru. A nejsme v tom sami - podobná nařízení platí ve většině států Evropy. Švédsko se ale drží svého původního plánu a výrazně neomezuje společnost žádnými přísnými opatřeními. Lidé tak spokojeně popíjí na zahrádkách restaurací, posedávají na lavičkách v parcích a večer se přesunou do baru, které zůstávají otevřené. Od neděle jsou jen zakázány akce nad 50 lidí. I přesto ale podle stockholmského dopravního podniku metrem a příměstskými vlaky cestovalo v uplynulém týdnu zhruba o 50 procent lidí méně, než je běžné. Průzkumy také ukazují, že více než polovina obyvatel hlavního města pracuje z domova. Informuje o tom portál BBC.

Jak toho vláda bez nařízených omezení dosáhla? Apelovala na odpovědnost, kterou má každý obyvatel. Úřady proto vydávají spíše doporučení a manuály, které se soustředí na to, aby lidé zůstávali doma, pokud jsou nemocní nebo senioři, myli si ruce, zbytečně necestovali a pracovali v režimu home office.

"My, kteří jsme dospělí, musíme být přesně tohle: dospělí. Nešířit paniku a fámy. (…). Nikdo není v této krizi sám, ale každý člověk má obrovskou zodpovědnost," prohlásil premiér Stefan Löfven ve svém televizním projevu k národu o minulém víkendu.

Vláda ale trvá na tom, že lidé by měli mít možnost vyjít ven, protože je to dobré pro jejich fyzické i mentální zdraví. Jedním z důvodů, proč se Švédové rozhodli doporučeními státu řídit, může být i to, že v zemi je tradičně vysoká důvěra ve státní instituce a autority.