VIDEO: Otázka pro Romana Prymulu: Co to je chytrá karanténa a kdy začne?

Otázka dne: Co to je chytrá karanténa a kdy začne?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Chytrá karanténa je model, který má vést k tomu, abychom co nejrychleji zvládli epidemii a šíření v rámci populace, a nemuseli používat taková drastická plošná opatření, která v tuto chvíli máme.

Museli jsme je použít proto, abychom získali určitý čas, abychom eliminovali exponenciální šíření nákazy v populaci, jak je tomu v některých jiných evropských zemích. Následně chceme ta opatření uvolnit, ale to můžeme udělat jen v jediném případě, že tady budeme mít model, kdy jsme schopni zachytit pozitivní případy v populaci dostatečně rychle.

K tomu má sloužit, již zmiňovaná, rychlá karantén. Rychlá karanténa znamená, že pozitivní člověk, který byl diagnostikován, dá informovaný souhlas a na základě informovaného souhlasu bude zjištěna mapa jeho pohybu. To znamená ne nějaká telefonní čísla, ale to, kudy procházel a pak bude v rozhovoru s ním zjištěno, s kým se tam potkal. Tito lidé budou následně osloveni, bude jim nařízena krátkodobá karanténa, budou označeni za tzv. žluté osoby a do několika hodin přijede odběrový tým. Odběrové týmy budou asi pětinásobně posíleny.

Odběrový tým odebere vzorky u všech, kteří nemají svůj prostředek a nemohou jít do odběrového místa, protože nechceme, aby tam chodili standartní městskou hromadnou dopravou. Pokud budou mít automobil, tak mohou odjet sami na odběr, jinak skutečně přijedou tyto odběrové týmy.

Tam, kde se zjistí, že jsou negativní, tak se stávají osobami tzv. zelenými, mohou jít zpět do procesu. Pokud bude tato osoba pozitivní, stává se červenou osobou, jde do karantény, jsou případně léčeni, pokud to bude nutné a celý systém se takto opakuje.

Následně vznikne potřeba dezinfikovat konkrétní místo. Přijede tam dezinfekční skupina, ta bude ve spolupráci armády, ale dominantní břemeno bude na hasičském záchranném sboru, který má, v podstatě, svá pracoviště v každém regionu, v nejmenších městských částech i vesnicích, a takto budeme schopni v čase Č postupovat dostatečně efektivně, abychom to celé zvládli.

Máme limit, který je dán třemi dny. To znamená, každý člověk by měl být v tomto systému ošetřen do tří dnů.