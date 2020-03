Těžba lithia na Cínovci bude v českých rukou. ČEZ získá 51 procent ve společnosti Geomet

Publikováno: 27.3. 2020 Autor: Odbor komunikace



Zkoumání projektu těžby českého lithia postupuje do druhé fáze. ČEZ a jeho dceřiná společnost Severočeské doly se po důkladném prověření ložiska a základních možností těžby dohodly se společnostmi Geomet a EMH na dodatku smlouvy, který posiluje jejich kontrolu nad projektem těžby lithia v Krušných horách. Dodatek o změně akcionářské struktury Geomet teď musí schválit valná hromada dosavadního vlastníka EMH.

„Byli jsme v situaci, kdy jsme ztratili kontrolu nad lithiem, ale ve spolupráci s ČEZ se nám podařilo takřka nemožné, a to získat nad tímto strategickým ložiskem opět kontrolu. Považujeme to za velký úspěch, oceňujeme přístup ČEZ i řady českých výzkumných pracovišť, které pomáhaly v odborných analýzách,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Druhá fáze projektu bude zahrnovat zejména testování úpravnických metod získávání lithia z cínovecké horniny, stejně jako definitivní studii proveditelnosti týkající se možné budoucí těžby na ložisku. ČEZ si tak v praxi ve větší míře ověří dosavadní poznatky a vyhodnotí zejména konkrétní možnosti získávání lithia z cínovecké rudy. Tato pilotní fáze bude trvat do roku 2023. Těžba této strategické suroviny pro výrobu baterií do elektromobilů tak zůstane v českých rukou. A to za předpokladu, že i druhá fáze potvrdí, že je ložisko reálně vytěžitelné a možnosti získání lithia z cinvalditu jsou i ve větším objemu ekonomicky realizovatelné.

Dodatkem smlouvy získává ČEZ podíl 51 procent ve společnosti Geomet, která má přednostní práva na průzkum a využití ložiska na Cínovci. Výsledkem druhé fáze bude vedle získání závěrů z poloprovozních zkoušek metalurgických procesů taktéž vypracování takzvané definitivní studie proveditelnosti, ve které budou vyhodnoceny možnosti a stanoveny metody otvírky, přípravy a dobývání tohoto ložiska. Rozhodnutí o zahájení těžby bude záviset na výsledcích druhé fáze. Dodatek musí ještě potvrdit valná hromada EMH, dosavadního vlastníka Geomet.

„Po pečlivém zvážení, provedení due-diligence a posouzení předběžné studie proveditelnosti jsme se rozhodli postoupit do další fáze projektu,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Výsledky našich zkoumání, které jsme konzultovali s domácími i zahraničními odborníky, ukazují, že pro nás projekt může být ziskový. Projekt je potenciálně velmi zajímavou příležitostí pro naši společnost Severočeské doly, která je největší hornickou společností v Česku. Postupy otestované v laboratoři si ale nejdřív musíme vyzkoušet v pilotních provozech.“

Lithium je měkký a lehký stříbrně bílý kov s nejnižší atomovou hmotností ze všech kovů, jehož zásoby se nachází především v Austrálii, Chile a Argentině. Jedny z nejrozsáhlejších zásob v Evropě se nachází právě na Cínovci, z toho dvě třetiny na české straně a jedna třetina na straně německé.