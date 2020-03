Karanténa i uzavřená oddělení. Přibývá nemocných zdravotníků: Nové město, Uherské Hradiště, Kolín, Benešov, Hradec Králové, nemocnice v Praze.

Mezi rychle přibývajícími nakaženými koronavirem roste také počet infikovaných doktorů a sester. Kromě zasažených pracovníků musí ve většině případů preventivně do karantény každý, kdo s nimi přišel do styku. A to je pro nemocnice, které v současné situaci potřebují každou zdravou ruku, skutečně palčivý problém.

V České republice se koronavirus rychle šíří, počet pacientů každý den výrazně narůstá. Případů navíc přibývá také v řadách zdravotníků. Zdravotnická zařízení pak musejí řešit problémy s nedostatkem personálu, pacienty musí složitě přemísťovat do izolace.

Zatím nejnovější případ hlásí nemocnice v Novém Městě na Moravě. Výsledky testů prokázaly virus již u druhého zdravotníka. Ten byl v kontaktu s dříve pozitivně testovanou zdravotní sestrou. Nemocný zdravotník je od úterý v přísné dvoutýdenní domácí karanténě, nevykazuje žádné příznaky onemocnění.

Nakažený pracuje na interní jednotce intenzivní péče, kde platí přísná hygienická opatření i za normálního provozu. V současné době je JIP uzavřena, byla provedena dezinfekce. Jsou zavedena přísná režimová opatření.

V pražské Nemocnici na Bulovce se novým typem koronaviru nakazil lékař a zdravotní sestra. Jednalo se o první případy nákazy mezi personálem této nemocnice. Lékař až do potvrzení nemoci pracoval na ortopedii, zdravotní sestra sloužila na neurologii.

"Jedná se o manželský pár ve středním věku, který je nyní v domácí izolaci. Lékař byl naposledy ve službě v pátek 20. března, sestra v úterý 17. března. Od soboty mají oba zdravotní potíže,“ řekla nemocnice k nakaženým.