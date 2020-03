Kofola: 4Q19 silný díky HoReCa, žádný návrh na dividendu kvůli COVID-19

Kofola včera večer reportovala 29% r/r skok v EBITDA zisku na 259 mil. Kč (12% nad odhadem trhu) díky růstu tržeb o 5,7% na 1,52 mld. Kč (1% nad odhadem trhu) a díky skokovému nárůstu marží. Tržby rostly hlavně díky rychlému rozjezdu nové značky Kláštorná na Slovensku, růstu tržního podílu v HoReCa (restaurace) segmentu a díky pokračujícímu růstu tržního podílu v Chorvatsku (Radenska, distribuce Pepsi). Také řetězec UGO zrychlil tempo tržeb na dvojciferné hodnoty. Marže se pak zvýšily díky vyššímu podílu ziskového HoReCa segment a díky klesajícím nákladům na PET lahve a sladidla. To bylo částečně tlumeno rychlým růstem nákladů pod úrovní hrubého zisku (mzdy a distribuční náklady) a odpisem pohledávek v Chorvatsku. Upravený čistý zisk vyrost ze 4 mil. Kč na 49 mil. Kč, což bylo mírně pod našimi odhady kvůli FX ztrátám.

Čistý dluh Kofoly se proti třetímu kvartálu mírně snížil na 2,65 mld. Kč a čisté zadlužení kleslo z 2,6x na 2,4x ND/EBITDA. Firma ale také oznámila, že z prodejů polských a ruských aktive ještě dostane 258 mil. Kč hotovosti plus má aktuálně 774 mil. Kč na účtech. To podle našich odhadů bude téměř stačit na kupní cenu za Ondrášovku. Její dokončení by mělo proběhnout ve druhém čtvrtletí, cenu odhadujeme okolo 1,1-1,4 mld. Kč.

Společnost kvůli probíhající karanténě a zavřeným restauracím neposkytla výhled na rok 2020 ani neoznámila návrh na dividendu z loňského roku. Oboje chce oznámit po výsledcích za první čtvrtletí.

Celkově Kofola reportovala velmi silné výsledky za 4Q19 s růstem tržeb ve všech segmentech, hlavními tahouny byl růst tržního podílu v HoReCa segmentu, Kláštorná a růst v Chorvatsku. Firma byla úspěšná v zajišťování cen sladidel a PET granulí. Aktuálně je nicméně HoReCa segment (dělá skoro polovinu tržeb Kofoly) v ČR, SR a ve Slovinsku prakticky zavřený. Velmi zhruba nyní odhadujeme letos pokles EBITDA o 10% i přes konsolidaci Ondrášovky od 2H20. Zadlužení firmy by se tak v případě výplaty dividend mohlo dostat k úrovni dluhových kovenantů (3,5x ND/EBITDA). Proto bychom letos preferovali výplatu co nejnižší dividendy. Neoznámení dividendy by mohlo mít krátkodobě negativní dopad na akcie Kofoly, dlouhodobě by se ale jednalo o rozumné rozhodnutí.

Petr Bártek, analytik České spořitelny