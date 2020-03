Jesse Felder: Investoři v uplynulých letech slepě kupovali všechno, teď se jim to vrací

To, co se na finančních trzích odehrávalo v převážné části uplynulé dekády, nebylo investování, ale spekulace, tvrdí hedgeový manažer a bloger Jesse Felder. Je přesvědčený, že právě slepé nakupování všeho, co mělo z jakýchkoli důvodů nakročeno k růstu, je hlavní příčinou hloubky a rychlosti současných tržních výprodejů.

Začátek všeho je podle Feldera potřeba hledat již ve finanční krizi z roku 2008, respektive v kvantitativním uvolňování americké centrální banky, které bylo reakcí na finanční krizi a jí vyvolanou hospodářskou recesi.

Cílem kvantitativního uvolňování podle Feldera bylo stlačit výnosy na dluhopisových trzích tak nízko, aby investoři začali masivně nakupovat firemní dluhopisy a akcie. Výsledkem toho bylo, že se společnosti začaly zadlužovat a investoři jejich dluhy financovali takřka bez ohledu na jejich zdraví či udržitelnost byznysu.

"Uvolněná měnová politika americké centrální banky vytvořila extrémně nebezpečnou spirálu. Podniky levné peníze nevyužívaly na rozvoj, ale na skupování vlastních akcií. A čím více vlastních akcií skupovaly, tím více peněz na akciový trh investoři posílali," říká Felder.

Do toho navíc vstoupilo pasivní investování, které vyhnalo nahoru jak akcie zavedených firem, tak cenné papíry startupů a finančně slabších firem. Ti, kteří si neberou servítky, hovoří rovnou o armádě zombie společností.

Koronavirus na trhy přinesl extrémní nejistotu a odhalil, že některé firmy jsou "nahé". Sudem střelného prachu jsou v současnosti také dluhy firem s ratingem na nejnižším investičním stupni. Jakmile začnou ratingové agentury snižovat hodnocení dluhů, což je nevyhnutelné, může se utrhnout lavina.

"Krachy podniků by pro celou ekonomiku byly katastrofální, i proto lze očekávat, že na trhy vstoupí vládní peníze. Problémem ale je, že Spojené státy mají již nyní nezdravě hluboký rozpočtový deficit. Ve hře proto visí i dluhová krize, která by přitáhla mračna i nad americký dolar," upozorňuje Felder.

Centrální banky i vlády jednotlivých zemí jsou v nezáviděníhodné pozici. Dalšími stimulačními kroky riskují, že se za pár měsíců investoři vrátí k nakupování všeho, co koupit lze, protože nabudou přesvědčení, že trh na dlouhou dobu spadnout prostě nemůže. V případě, že nechají investory krvácet a jen stabilizují ekonomiku, ale riskují možná i ztracenou dekádu.

"Věřím, že centrální banky, firmy i investoři dojdou k přesvědčení, že je potřeba pracovat na udržitelném ekonomickém systému a posilovat finanční trhy zodpovědnějším přístupem. To je hlavní ponaučení, jež bychom si měli ze současné situace odnést," dodává Jesse Felder.