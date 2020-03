Stimulační opatření zastavila propady na trzích

"Klíčovým ekonomickým ukazatelem bude nezaměstnanost. V případě, že počty nezaměstnaných budou skokově narůstat, by měly vlády přijít s dalšími stimulačními opatřeními na podporu hospodářství," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Zákonodárci ve Spojených státech pravděpodobně podpoří bezprecedentně vysoký balík stimulačních opatření na podporu americké ekonomiky. Celková výše stimulačního balíku se blíží dvěma bilionům dolarů. Prosazení stimulačního balíku bude znamenat skokové navýšení amerického dluhu. Zároveň se však zmírní nepříznivé dopady šíření koronaviru ve Spojených státech.





Stimulační balík by měl obsahovat 500 miliard dolarů na pomoc zasaženým odvětvím. Dalších 500 miliard dolarů by mělo jít na přímé platby pro miliony amerických rodin. Podporu ve výši 350 miliard dolarů by měly dostat malé podniky. Dalších 250 miliard dolarů by mělo být vyčleněno na podpory v nezaměstnanosti a minimálně 100 miliard dolarů by měly dostat nemocnice a zdravotnická zařízení.



V návaznosti na obří ekonomickou stimulaci vzrostly americké trhy. V úterý došlo k posílení Indexu S&P 500 o 9,4 procenta. Jednalo se o desátý nejvyšší denní nárůst v celé historii tohoto indexu. Dnes krátce po otevření trhů ve Spojených státech došlo k dalšímu růstu akcií. Tempo růstu však již bylo daleko pozvolnější.



V současnosti je dění na trzích vysoce proměnlivé. Pro stabilnější růst trhů by bylo zapotřebí, aby se začalo snižovat množství osob, které jsou nakaženi koronavirem. Ekonomické indikátory si budou muset najít svá minima, tak aby každý den nepřicházely negativní zprávy o zhoršování situace v hospodářství. Klíčový bude ukazatel nezaměstnanosti, který nám napoví, jak výrazně byla poškozena ekonomika.