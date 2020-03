Česká pošta: Nechoďte na poštu, pošlete dopis z domova

Základním kamenem současných vládních opatření je minimalizace kontaktu mezi lidmi, vedoucí ke snížení možnosti nákazy COVID-19. Proto vám Česká pošta přináší tip, jak poslat dopis z pohodlí domova či odkudkoli a to i bez roušky.

Již několik let Česká pošta úspěšně poskytuje službu DopisOnline, která umožňuje bezkontaktní elektronické podání listovních zásilek. Základním principem této služby je vytvoření dopisu v PDF, nahrání tohoto dopisu pomocí webové aplikace a následné zaplacení zásilky formou mikroplatby nebo v případě registrovaných zákazníků zahrnutí podání do měsíční fakturace. Tímto způsobem je možné poslat jak obyčejné, tak doporučené zásilky, včetně doporučené zásilky s dodejkou. A to jak vnitrostátní, tak do vybraných evropských zemí.

Česká pošta následně tento dopis vytiskne a vloží do obálky v rámci služeb známých pod názvem Hybridní pošta. Poté zásilku doručíme adresátovi jako vám známý fyzický dopis. Více informací na https://www.dopisonline.cz.

Jsme rádi, že můžeme přispět k minimalizaci nutnosti fyzického kontaktu na poště službou, která je jednodušší než dopis fyzicky vytisknout, zabalit do obálky a odnést na poštu.

Matyáš Vitík

tiskový mluvčí

Česká pošta, s.p.

606 111 060

vitik.matyas@cpost.cz