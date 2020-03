V Pardubicích přistál letoun Ruslan se zdravotnickým materiálem

Stovky tun ochranných pomůcek na jednom místě. Jak to vypadá v policejním skladu materiálu, který v noci do Česka dopravila dvě letadla? S vedoucím logistiky hasičů natáčel Richard Samko

Krátce před půlnocí z 21. na 22. března přistál na pardubickém letišti velkokapacitní letoun An-124 Ruslan. V rámci využití letových hodin z aliančního programu strategické letecké přepravy SALIS dopravil z Šen-čenu do České republiky desítky tun zdravotnického materiálu, včetně milionů roušek a respirátorů.

Přistání a vykládce nákladu byli přímo v Pardubicích svědky také předseda vlády Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a ministr obrany Lubomír Metnar.

Premiér Babiš se vyjádřil na místě k tolik probíranému systému distribuce dodávek: „Chceme, aby zdravotnická pomoc byla rozdělována co nejefektivněji. Proto jsme rozhodli, že od pondělí budou jasně rozděleny kompetence mezi ministerstvy vnitra a zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví bude zásobovat své fakultní nemocnice, zbytek materiálu bude rozdělovat Ministerstvo vnitra.“

Tento let se uskutečnil díky našemu členství v programu Severoatlantické aliance SALIS. Jde o další ukázku toho, jak je pro nás členství v NATO přínosné. „Toto byl první převoz zdravotnického materiálu velkokapacitním letounem Ruslan z hodin nasmlouvaných v tomto programu. V tomto měsíci máme v plánu ještě další dva. První by se mohl uskutečnit již následující úterý, druhý na konci března,“ sdělil ministr Metnar.

Více než stovka vojáků okamžitě začala nakládat materiál na armádní Tatry a distribuovat je na určená místa. K tomu doplnil informaci vícepremiér Hamáček: „Větší část je určena k převozu do skladu Ministerstva vnitra v nedalekém Opočínku, menší pak do skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech. Z Opočínku zajistí další distribuci do určených lokalit hasiči, Sedlčany budou mít na starosti vojáci.“

Česká republika je členem aliančního programu SALIS od roku 2006. Aktuálně se na něm podílí devět zemí NATO. Hlavním účelem programu je poskytnout účastnickým státům schopnost rychlé strategické letecké přepravy těžkých a nadrozměrných nákladů.

Zdroj: Ministerstvo obrany.