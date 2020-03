Itálie hlásí za jeden den 793 mrtvých na Covid-19, celkem v zemi zemřelo 4825 lidí

Itálie opět zaznamenala ohromný počet nových úmrtí kvůli koronaviru. Za poslední den tam přibylo 793 mrtvých, celkem už zemřelo 4825 lidí. V Německu, které nemá centralizovaný postup proti pandemii, evidují úřady více než 21 tisíc nakažených. Nemoci podlehlo 75 lidí a některé spolkové země se už přísnější opatření rozhodly zavést.

Italské úřady kvůli dramaticky rostoucím číslům nakažených opět přitvrzují. Do ulic některých měst v Lombardii byli povoláni vojáci. Ti společně s policisty dohlížejí na přísný zákaz vycházení.

"Jenom za včerejší den bylo v Itálii 10 tisíc přestupků. To znamená, že 10 tisíc občanů se pohybovalo bezdůvodně," popsala Češka Olga Kozárová, která žije v Itálii.

Guvernéři nejvíce zasažených italských regionů naléhají zejména na to, aby se striktně zakázaly všechny venkovní rekreační a sportovní aktivity. Pro společenské Italy tak zůstávají jediným pojítkem balkóny.

"V 6 hodin se scházelo na balkonech a zpívalo se, hrálo se, ale to už poslední dny není. Je to taková chvilka pospolu. Ale už se nezpívá, jak začal růst počet obětí, do zpěvu už není," doplnila Kozárová.