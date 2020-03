Nejčastější otázky a odpovědi pro české občany v souvislosti s šířením koronaviru ve Španělsku

20.03.2020 / 18:14 | Aktualizováno: 20.03.2020 / 18:32

Níže předkládáme nejčastější otázky a odpovědi, která by mohly vzniknout českým občanům během jejich pobytu na území Španělska.

Co dělat v případě, když se v této chvíli nacházím ve Španělsku jako turista?

Doporučujeme všem českým občanům, dosud se zdržujícím na území Španělska, aby jej opustili. Mohou k tomu využít několika ještě fungujících již jen nepřímých leteckých spojení (např. s přestupem v Amsterodamu) nebo spojení do Německa (Frankfurt, Mnichov), odkud jsou provozovány sběrné autobusy do ČR (více informací viz www.mzv.cz). Dosud je průjezdná i cesta do ČR po zemi.

Studuji ve Španělsku, případně jsem český občan pracující/ trvale žijící ve Španělsku a mám zájem se vrátit do České republiky. Můžu či mám se vrátit?

I pro takové osoby platí doporučení českých úřadů k návratu. Doporučujeme sledovat webové stránky zastupitelského úřadu v Madridu www.mzv.cz/madrid. V případě, že se rozhodnete ve Španělsku zůstat, nicméně doporučujeme zaslat na emailovou adresu našeho úřadu madrid@embassy.mzv.cz Vaše kontaktní údaje a sdělit nám, kde na území Španělska se nacházíte.

Nenacházím žádný dostupný letecký spoj k návratu do České republiky/ zrušili mi let a nemám žádnou jinou možnost se dostat domů. Co dělat?

Snažte se i nadále mít trpělivost a hledat nějaké další letecké spojení do ČR či do Německa (viz první otázka/odpověď). Pokud máte, kde přebývat, zvažte možnost využít plánovaný zvláštní autobus, který by měl odjet z Madridu zřejmě ve středu 25. března. V takovém případě postupujte podle instrukcí na webové stránce Velvyslanectví České republiky (https://www.mzv.cz/madrid ) a řiďte se podmínkami přepravy.

Nešlo by toto kritické období přečkat v nějakém hotelu / ubytovacím zařízení na území Španělska?

Nikoliv. Od 19. března 2020 dochází dle nařízení španělského Ministerstva zdravotnictví k uzavření všech hotelů a ubytovacích zařízení turistického krátkodobého charakteru, včetně např. kempů. K uzavření má dojít v okamžiku odjezdu posledních hostů, ne však déle než do 7 dnů od vydání tohoto rozhodnutí (tedy nejpozději 26. března 2020). Výjimkou jsou zařízení nabízející dlouhodobá ubytování, jejichž klienti budou moci zůstat za předpokladu, že jejich ubytování vyhovuje požadavkům na opatření v případě nákazy v souladu s dekretem č. 463/2020 ze 14.3.2020.

Co mě čeká po návratu do České republiky?

Po příjezdu je nutné kontaktovat ošetřujícího lékaře a je povinné dodržet 14denní karanténu. Pro více informací o koronaviru, jakož i opatřeních v ČR sledujte https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-odpovedi/

Jak a kdy můžu kontaktovat konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Madridu?

V případě potřeby můžete kontaktovat zastupitelský úřad v Madridu na telefonních číslech:

+34 91 353 18 97 (v době od 8:00 do 20:00 hod.)

+34 91 353 18 96 (v době od 8:00 do 20:00 hod.)

+34 699 982 307 (konzulární služba 24 h.)

Jsem český občan, žiji trvale ve Španělsku, ale nemám zájem se vrátit do České republiky. Můžu tady zůstat?



Ano, možné to je. Je ovšem nutné sledovat aktuální informace a řídit se pokyny španělských úřadů. Dále je důležité dodržovat pravidla „stavu nouze“, který byl vyhlášen dne 14.03.2020 a je platný pro celé území Španělska. Případné neplnění těchto pravidel bude sankcionováno podle zákona. Více informací naleznete zde:

Co dělat v případě onemocnění ve Španělsku?

Dle instrukcí Ministerstva zdravotnictví Španělska jednejte dle následujícího pokynu:

1) Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

2) Pokud pociťujete obtíže při dýchání (pocit nedostatku kyslíku), Váš stav se zhoršil a máte pocit těžkosti volejte přímo na urgentní linku 112.

Sledujte doporučení a pokyny Ministerstva zdravotnictví Španělska na následujícím odkazu:





Je povinnost mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (šálu, roušku, respirátor) na území Španělska?

Zdraví jedinci nejsou povinni používat ochranu dýchacích cest. Zdravotnický personál tuto povinnost stanoví sám v případě potřeby.

Co mám dělat, abych ve zdraví přečkal stav nouze?

V prvé řadě dodržovat zásady hygieny, mýt si často ruce, dodržovat dostatečný odstup a používat ochranu očí, úst a nosu. Chráníte tím sebe i okolí. Vytvořte si pravidelný režim, zkuste cvičit a buďte pozitivně naladěni. Více najdete na

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-lidi-v-izolaci-ci-karantene.aspx

Věříme, že se brzy ve zdraví uvidíme!!!!