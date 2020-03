Bláznivé počasí. V pátek bylo 18 °C, v neděli budou 2 °C. Předpověď počasí na víkend a příští týden.

Extrémní skok v počasí už je za dveřmi. Nadprůměrně teplé jarní dny vystřídá vpád zimy se vším všudy. Snad kromě sněhu, kterého napadne minimum kvůli suchému vzduchu. Ranní mrazy budou zejména v údolích hluboké. Ojediněle až -11 °C. Odpolední maxima budou kolem 2 °C nad nulou. Tohle si asi zima měla nechat na svou hlavní část. Nížiny už kvetou a mráz květy spálí. Vzduch se k nám propadne až ze Sibiře přes Balt a Polsko. Bude extrémně suchý. Ponese minimum vlhkosti a dohlednost dosáhne rekordních hodnot (až kolem 200 km).

V průběhu nového týdne se začne oteplovat, ale pozvolna. Každý den se od středy oteplí asi o 2 °C. Nejstudenější rána budou v pondělí, v úterý a ve středu, to by se teplota měla běžně pohybovat mezi -4 až -8 °C. Počasí doprovodí mimořádně ledový a suchý vítr od severovýchodu. Vliv změny počasí na pandemii koronaviru ve střední Evropě je otázkou. Šíření by mohl vpád zimy snížit, na druhou stranu nabourá imunitu lidí.

Jak bude v dalších dnech?

V sobotu bude zataženo, občas déšť, postupně nad 400 m n. m. sněžení nebo déšť se sněhem. Navečer ubývání srážek. Teploty 3 až 7 °C.

V neděli bude polojasno, během dne až oblačno, místy sněhové přeháňky. Teploty 0 až 4 °C.

V pondělí bude skoro jasno, polojasno. Jen přechodně oblačno. Teploty 0 až 4 °C.

V úterý bude velmi podobně. Skoro jasno, polojasno, jen přechodně oblačno. Teploty 0 až 4 °C.

V dalších dnech bude přibývat oblačnost, místy srážky, zpočátku sněhové. Teploty budou stoupat z 2 až 6 °C průběžně až na 7 až 12 °C.

Pozor na suchý vzduch

Do Česka v dalších dnech propadne. Celková vlhkost vzduchu bude určitě nejnižší od loňského konce zimy. Citlivější jedinci mohou zaznamenat více bolestí hlavy, slabosti, únavy., z mnoha míst republiky mohou být vidět Alpy, Tatry a samozřejmě různá pohoří kolem dokola naší země.