Do České republiky dorazilo více než milion respirátorů z Číny

Do České republiky dorazila z Číny první dodávka zdravotnických pomůcek pro boj proti šíření nákazy koronavirem . Přílet čínského letadla s 1,1 milionem respirátorů na letiště Václava Havla v Praze sledovali spolu s předsedou vlády Andrejem Babišem také 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová

Čínské aerolinky China Eastern dopravily do České republiky první část zdravotnického materiálu. Jedná se o celkem 1,1 milionu respirátorů třídy FFP2. Jde tak o respirátory určené především pro zdravotníky, kteří nejsou v přímém kontaktu s nakaženými.

„Rád bych poděkoval celému Ministerstvu vnitra za organizaci této dodávky. Děkuji také za vytvoření leteckého mostu, protože bude přicházet další zboží z Číny. Děkuji našim policistům a hasičům. Myslím si, že toto uklidní situaci a pevně věřím, že to všichni zvládneme,“ uvedl po příletu čínského letadla premiér Andrej Babiš.

Respirátory budou nyní rozvezeny do krajů. Prioritně se počítá s distribucí dovezených pomůcek nemocnicím a zdravotnickým zařízením. Během soboty má do Prahy dorazit další čínské letadlo s nákladem 5 milionů roušek. Do České republiky by pak také v sobotu mělo dorazit letadlo Ruslan s několika desítkami tun zdravotnických pomůcek. V následujících týdnech se pak počítá s příletem tří letadel se zdravotnickým materiálem týdně.